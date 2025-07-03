مفيش زيادة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس

تزايدت عمليات البحث عن أسعار البنزين و السولار اليوم الخميس ، حيث تشهد أسعار البنزين الآن استقراراً في محطات الوقود حيث ترتبط أسعارها بأسعار السلع و المنتجات وتكاليف النقل والحياة المعيشية .

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار البنزين و السولار اليوم الخميس حيث تشهد استقراراً وثباتاً في الأسعار.

سعر بنزين 80 اليوم: سجل سعر بنزين 80 نحو 15.75 جنيه للتر

سعر بنزين 92 اليوم نحو 17.25 جنيه للتر

سعر بنزين 95 اليوم: سجل سعر بنزين 95 اليوم نحو 19 جنيها للتر

اسعار البنزين اليوم

سعر السولار اليوم

سجل سعر السولار اليوم: 15.50 جنيه للتر.

سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي

سعر اسطوانة البوتجاز المنزلي اليوم: 200 جنيه.

سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري

سعر اسطوانة البوتجاز التجاري اليوم: 400 جنيه.



أسعار السولار والكيروسين

توازيًا مع استقرار أسعار البنزين، ظلت أسعار السولار والكيروسين ثابتة:

السولار: 15.5 جنيهًا للتر.

الكيروسين: 15.5 جنيهًا للتر.