مفيش زيادة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس

تزايدت عمليات البحث عن أسعار البنزين و السولار اليوم الخميس ، حيث تشهد أسعار البنزين الآن استقراراً في محطات الوقود حيث ترتبط أسعارها بأسعار السلع و المنتجات وتكاليف النقل والحياة المعيشية .
وخلال السطور التالية نستعرض أسعار البنزين و السولار اليوم الخميس حيث تشهد استقراراً وثباتاً في الأسعار.
سعر بنزين 80 اليوم: سجل سعر بنزين 80 نحو 15.75 جنيه للتر
سعر بنزين 92 اليوم نحو 17.25 جنيه للتر
سعر بنزين 95 اليوم: سجل سعر بنزين 95 اليوم نحو 19 جنيها للتر
سعر السولار اليوم
سجل سعر السولار اليوم: 15.50 جنيه للتر.
سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي
سعر اسطوانة البوتجاز المنزلي اليوم: 200 جنيه.
سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري
سعر اسطوانة البوتجاز التجاري اليوم: 400 جنيه.
أسعار السولار والكيروسين
توازيًا مع استقرار أسعار البنزين، ظلت أسعار السولار والكيروسين ثابتة:
السولار: 15.5 جنيهًا للتر.
الكيروسين: 15.5 جنيهًا للتر.