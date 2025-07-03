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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مفيش زيادة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس

اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم
رشا عوني

تزايدت عمليات البحث عن أسعار البنزين و السولار اليوم الخميس ، حيث تشهد أسعار البنزين الآن استقراراً في محطات الوقود حيث ترتبط أسعارها بأسعار السلع و المنتجات وتكاليف النقل والحياة المعيشية . 

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار البنزين و السولار اليوم الخميس حيث تشهد استقراراً وثباتاً في الأسعار.

سعر بنزين 80 اليوم: سجل سعر بنزين 80 نحو 15.75 جنيه للتر 

سعر بنزين 92 اليوم نحو 17.25 جنيه للتر

سعر بنزين 95 اليوم: سجل سعر بنزين 95 اليوم نحو 19 جنيها للتر

اسعار البنزين اليوم 

سعر السولار اليوم

سجل سعر السولار اليوم: 15.50 جنيه للتر.

سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي

سعر اسطوانة البوتجاز المنزلي اليوم: 200 جنيه.

سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري

سعر اسطوانة البوتجاز التجاري اليوم: 400 جنيه.

أسعار السولار والكيروسين

توازيًا مع استقرار أسعار البنزين، ظلت أسعار السولار والكيروسين ثابتة:

السولار: 15.5 جنيهًا للتر.

الكيروسين: 15.5 جنيهًا للتر.

اسعار البنزين اليوم سعر بنزين 80 سعر السولار اليوم اسعار البنزين والسولار سعر بنزين 92

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