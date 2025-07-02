سعر البنزين والسولار الآن 2 يوليو 2025

سعر البنزين والسولار الآن .. تشهد أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، حالة من الاستقرار في محطات الوقود، إذ يحرص المواطنون على متابعة أسعار المواد البترولية على نحو دوري، نظرًا لتأثير أسعار البنزين المباشر على تكاليف النقل وأسعار الخدمات والسلع الأساسية.

سعر البنزين والسولار اليوم

سعر المازوت المورد للكهرباء 2025

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للوقود والمحروقات، في قرارها الأخير المطبق رسميًا، عن تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.

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أسعار البنزين اليوم

سعر لتر البنزين «80» يبلغ 15.75 جنيه.

سعر لتر البنزين «92» يبلغ 17.75 جنيه.

سعر لتر البنزين «95» يبلغ 19 جنيهًا.

سعر الكيروسين والمازوت اليوم

وصل سعر «الكيروسين» إلى 15.50 جنيه.

يبلغ سعر «المازوت» لبقية الصناعات نحو 10500 جنيه.

أسعار أنبوبة البوتاجاز المنزلية

بلغ سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلية حجم «12.5 كجم» اليوم نحو 200 جنيه.

ووصل سعر أنبوبة البوتاجاز التجارية اليوم إلى 400 جنيه.

سجل سعر لتر السولار في مصر اليوم نحو 15.50 جنيه.

أسعار الغاز في مصر اليوم

سجل سعر طن الغاز الصب اليوم نحو 16000 جنيه.

بلغ سعر غاز قمائن الطوب اليوم نحو 210 جنيهات.