قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجائزة الأولى من نوعها.. نادية الجندي عن تكريمها في مهرجان الزمن الجميل
رسميًا محمد شريف يعود للأهلي .. وتجديد الثقة في أفشة والشحات
زيادة المرتبات الجديدة.. هؤلاء يحصلون على 9800 جنيه يوم 22 في الشهر
مصر وإيطاليا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وجهود وقف إطلاق النار في غزة
هل يأثم من ترك صيام يوم عاشوراء؟.. أمين الإفتاء يجيب
ترامب يعيد افتتاح سجن التمساح لوضع المهاجرين غير الشرعيين به
وزيرا الخارجية والري يبحثان التعاون في ملفات المياه والتنمية بدول حوض النيل
مصر والدنمارك تؤكدان الشراكة الاستراتيجية وتنسيق الجهود الدولية
سعر البنزين والسولار الآن 2 يوليو 2025
الدردير : اعتقال لاعب النادي الترجي بالعاصمة الفرنسية والسبب غير معروف
للحفاظ على أملاك الدولة.. محافظ جنوب سيناء يتابع ملف التصالح وإزالة التعديات
حالة غنائية فريدة..طارق الشناوي: لا يصح تكريم شيرين بعد إحالتها للتحقيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر البنزين والسولار الآن 2 يوليو 2025

سعر البنزين والسولار الآن 2 يوليو 2025
سعر البنزين والسولار الآن 2 يوليو 2025
عبد الفتاح تركي

سعر البنزين والسولار الآن .. تشهد أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، حالة من الاستقرار في محطات الوقود، إذ يحرص المواطنون على متابعة أسعار المواد البترولية على نحو دوري، نظرًا لتأثير أسعار البنزين المباشر على تكاليف النقل وأسعار الخدمات والسلع الأساسية.

سعر البنزين والسولار اليوم

سعر المازوت المورد للكهرباء 2025

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للوقود والمحروقات، في قرارها الأخير المطبق رسميًا، عن تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.

اقرأ أيضًا:

سعر البنزين والسولار الآن 2 يوليو 2025

أسعار البنزين اليوم

سعر لتر البنزين «80» يبلغ 15.75 جنيه.

سعر لتر البنزين «92» يبلغ 17.75 جنيه.

سعر لتر البنزين «95» يبلغ 19 جنيهًا.

 

سعر الكيروسين والمازوت اليوم

وصل سعر «الكيروسين» إلى 15.50 جنيه.

يبلغ سعر «المازوت» لبقية الصناعات نحو 10500 جنيه.

أسعار أنبوبة البوتاجاز المنزلية

بلغ سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلية حجم «12.5 كجم» اليوم نحو 200 جنيه.

ووصل سعر أنبوبة البوتاجاز التجارية اليوم إلى 400 جنيه.

سجل سعر لتر السولار في مصر اليوم نحو 15.50 جنيه.

سعر البنزين والسولار الآن 2 يوليو 2025

أسعار الغاز في مصر اليوم

سجل سعر طن الغاز الصب اليوم نحو 16000 جنيه.

بلغ سعر غاز قمائن الطوب اليوم نحو 210 جنيهات.

البنزين والسولار سعر البنزين سعر البنزين والسولار سعر البنزين والسولار الآن السولار سعر البنزين والسولار اليوم سعر الكيروسين والمازوت اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموت المفاجئ يضرب من جديد..جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

تأخير دفن احمد عامر

السبب الحقيقي لتأخير دفن أحمد عامر .. انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثمانه داخل المسجد

الفنان الراحل احمد عامر

تفاصيل الـ72 ساعة الأخيرة في حياة أحمد عامر.. محبوه يودعونه من مسجد الحرايري بسمنود| صور

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يعلن الإنتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم.. اليوم

أحمد عامر

موعد ومكان جنازة المطرب أحمد عامر

مخالفة مرورية

سحب رخصة القيادة من سائق السيارة في هذه الحالة بقانون المرور

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية في مصر

الدولار يواصل انخفاضه .. أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام الأربعاء

الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق

تحالف دولي لتصنيع المهمات الكهروميكانيكية بمشروعات المرافق في مصر

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

شركات التأمين تسدد تعويضات 4.6 مليار جنيه لعملائها في أبريل 2025

بالصور

تصدر الترند.. أهمية تحليل الهوموسيستين

علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط
علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط
علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط

نشرة المرأة والمنوعات| الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر.. أعشاب لعلاج التوتر.. وأخطاء تجنبيها فى طهي المكرونة تساعد على رفع السكر فى الدم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

إلقاء ٥٥٠ ألفا من زريعة أسماك المبروك ببحرى أبو الأخضر بههيا ومويس بالزقازيق

الشرقية
الشرقية
الشرقية

طريقة عمل المكرونة بالجمبري.. وصفة شهية وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري

فيديو

إعلان "دقوا الشماسي"

مبلغ كبير.. إسدال الستار على قضية إعلان «دقوا الشماسي» وتعويض ورثة العندليب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

المزيد