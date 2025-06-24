قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقتدي بهدى الرسول.. القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية
فساتين سهرة السبب.. فتاة تتهم سيدة وزوجها بالتعدي عليها وآخرين في السلام
الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود لجذب الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة
إلقائها القنابل انتهاك جسيم.. ترامب يوجه توبيخًا نادرًا لإسرائيل
الرئيس السيسي يجتمع بمدبولي ووزير الكهرباء .. تفاصيل
لافروف: العدوان الأمريكي والإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية انتهاك للقانون الدولي
لماذا يتمسك الجزيرى بالاستمرار في الزمالك؟.. مصدر يكشف السر
محافظ الأقصر يعلن أوائل الإعدادية.. 37 طالبًا وطالبة يحصلون على الدرجة النهائية
المشاط: الابتكار أصبح ضرورة ملحة في ظل المتغيرات المتسارعة بالعالم
الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع جامعة الدول العربية في المهندسين
تفاصيل خطة الدراسة الأسبوعية لجميع المدارس الفنية المطبقة للجدارات بالعام الدراسي المقبل
رئيس الوزراء القطري: نعمل مع مصر على وقف إطلاق النار بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ضبط 3 محطات وقود بالقاهرة تبيع البنزين والسولار بأعلى من السعر الرسمي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد صبيح

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة ثلاث محطات بنزين وسولار لتصرفها في كميات كبيرة من المواد البترولية وبيعها بأعلى من السعر الرسمي، وتم مصادرة 17 ألف لتر من البنزين والسولار، وذلك في إطار تعليمات وزير التموين الدكتور شريف فاروق، وتوجيهات محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، وتنفيذًا لتكليفات مدير مديرية التموين ناصر ثابت.

جاءت هذه الضبطيات ضمن حملة مكبرة نفذتها المديرية لتمشيط الأسواق ومحطات الوقود، شارك في تنفيذها مدير عام الرقابة التجارية مجدي عبدالعال، بالتنسيق مع الرقابة التجارية بالوزارة ممثلة في محمد محمد عبدالرحمن.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات البنزين والسولار التي جرى بيعها بأزيد من السعر الرسمي، وكذلك تجميعها داخل المحطات بالمخالفة لأحكام قرار 184 لسنة 2017، وقرار 96 لسنة 2023، والقانون 181 لسنة 2018، والقانون 109 لسنة 1980.

وتم تحرير محاضر بالوقائع والتحفظ على المضبوطات، ويجري عرضها على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشددت المديرية على استمرار حملاتها اليومية على الأنشطة التجارية ومحطات الوقود لضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية، مؤكدة تطبيق عقوبات مشددة تشمل الغرامات المالية والإغلاق الإداري ضد المخالفين.

تم تنفيذ الحملة بناءً على تعليمات مدير المديرية ناصر ثابت، وتحت إشراف وكيل المديرية للرقابة أحمد أبو الفضل، وبقيادة مجدي عبدالعال مدير عام الرقابة التجارية بالقاهرة، وذلك في إطار خطة رقابية شاملة تهدف إلى مكافحة التلاعب في السلع الاستراتيجية وضمان وصولها للمواطنين بالسعر العادل.

البنزين التموين ضبط وقود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي وبورتو

قرار عاجل من فيفا ضد الأهلي بعد التعادل مع بورتو

القطاع الخاص

بقرار حكومي.. مفاجأة للعاملين بالقطاع الخاص خلال أيام

باق أسبوع.. سحب عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء المشتركين

باق أسبوع.. سحب عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء المشتركين

هل القرض البنكي يجلب الخراب

هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر؟.. انتبه لـ5 حقائق

الإيجار القديم

هام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترح

ايران

التلفزيون الإيراني: طهران تعلن تطبيق وقف إطلاق النار بعد توسل ترامب

استهداف ايران لقاعدة العديد في قطر

ليس مجاملة دبلوماسية.. سر تحذير إيران لـ قطر قبل استهداف قاعدة العديد | تقرير

قرار عاجل بشأن نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بشركة دار التربية في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة لإحدى الحفيدات

قرار عاجل بشأن نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بشركة دار التربية لإحدى الحفيدات

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محور محلة منوف.. شريان مروري جديد يحد من الحوادث ويُعيد رسم خريطة الحركة

وصلات مياة للأسر الأولى بالرعاية

تركيب 17 ألف وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية بقرى المنيا

اورمان بني سويف

التضامن: تسليم 2021 جهاز تعويضي وسماعة طبية لغير القادرين ببني سويف

بالصور

بدون ماكينة.. طريقة عمل آيس كريم المانجو الطبيعي

عمل ايس كريم المانجو الطبيعي
عمل ايس كريم المانجو الطبيعي
عمل ايس كريم المانجو الطبيعي

شاهد.. موتوسيكل خارق بسرعة 13 ألف دورة في الدقيقة

موتوسيكل
موتوسيكل
موتوسيكل

لماذا تخشى إسرائيل ضرب ميناء حيفا المليئ بالسيارات الكهربائية؟

ميناء حيفا
ميناء حيفا
ميناء حيفا

طريقة عمل بيكاتا الفراخ.. أكلة فاخرة بمكونات بسيطة

طريقة عمل بيكاتا الفراخ
طريقة عمل بيكاتا الفراخ
طريقة عمل بيكاتا الفراخ

فيديو

إصابة نيللي كريم بورم كبير

نيللي كريم: حلم أنقذني من ورم خطير وتشخيص طبي خاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: النووي خارج إيران.. وإسرائيل تستنجد بترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

المزيد