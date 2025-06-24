ضبط 3 محطات وقود بالقاهرة تبيع البنزين والسولار بأعلى من السعر الرسمي

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة ثلاث محطات بنزين وسولار لتصرفها في كميات كبيرة من المواد البترولية وبيعها بأعلى من السعر الرسمي، وتم مصادرة 17 ألف لتر من البنزين والسولار، وذلك في إطار تعليمات وزير التموين الدكتور شريف فاروق، وتوجيهات محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، وتنفيذًا لتكليفات مدير مديرية التموين ناصر ثابت.

جاءت هذه الضبطيات ضمن حملة مكبرة نفذتها المديرية لتمشيط الأسواق ومحطات الوقود، شارك في تنفيذها مدير عام الرقابة التجارية مجدي عبدالعال، بالتنسيق مع الرقابة التجارية بالوزارة ممثلة في محمد محمد عبدالرحمن.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات البنزين والسولار التي جرى بيعها بأزيد من السعر الرسمي، وكذلك تجميعها داخل المحطات بالمخالفة لأحكام قرار 184 لسنة 2017، وقرار 96 لسنة 2023، والقانون 181 لسنة 2018، والقانون 109 لسنة 1980.

وتم تحرير محاضر بالوقائع والتحفظ على المضبوطات، ويجري عرضها على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشددت المديرية على استمرار حملاتها اليومية على الأنشطة التجارية ومحطات الوقود لضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية، مؤكدة تطبيق عقوبات مشددة تشمل الغرامات المالية والإغلاق الإداري ضد المخالفين.

تم تنفيذ الحملة بناءً على تعليمات مدير المديرية ناصر ثابت، وتحت إشراف وكيل المديرية للرقابة أحمد أبو الفضل، وبقيادة مجدي عبدالعال مدير عام الرقابة التجارية بالقاهرة، وذلك في إطار خطة رقابية شاملة تهدف إلى مكافحة التلاعب في السلع الاستراتيجية وضمان وصولها للمواطنين بالسعر العادل.