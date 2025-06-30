قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يلتقى وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي لوقف الحرب على غزة
رمضان عبدالمعز: مهما يمكرون بمصر ربنا حافظها من كيد الكائدين
بثينة مصطفى: مبادرة حياة كريمة تستهدف القضاء على الاحتياجات والعوز
البيت الأبيض: ترامب يتواصل مع المسؤولين الإسرائيليين لإنهاء الحرب في غزة
أحمد موسي: النواب أحرجوا الحكومة خلال مناقشة قانون الإيجار القديم
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 30 يونيو 2025
كأس العالم للأندية.. فيفا ينعش حسابات الأهلي ب390 مليون جنيه
هل وافق مجلس النواب على قانون الإيجار القديم؟
محمد بركات: الأهلي تأثر بالأجواء في أمريكا وأهدر فرصًا سهلة أمام بورتو
أحمد موسى: لا يمكن أن ينام مواطن بالشارع في عهد الرئيس السيسي.. فيديو
مصطفى شردي: بعض نواب البرلمان موافقين على قانون الإيجار القديم ومش عاوزين يقولوا للشعب
ثاني أرخص خدمة في أفريقيا.. زيادة سرعة الانترنت في مصر 18 ضعف| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 30 يونيو 2025
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 30 يونيو 2025
عبد العزيز جمال

تزيد معدلات البحث حول أسعار البنزين اليوم الإثنين 30 يونيو 2025، حيث اهتم المواطنون في مختلف أنحاء الجمهورية بمعرفة الأسعار المعلنة للوقود، وسط حالة ترقب لاجتماع لجنة التسعير التلقائي المقبل المقرر في أكتوبر بدلا من يوليو.

ويستعرض التقرير التالي القائمة الكاملة لـ أسعار البنزين والمحروقات في مصر.

قائمة أسعار البنزين اليوم الإثنين 30 يونيو في مصر

جاءت الأسعار الرسمية للبنزين اليوم في الأسواق المحلية كالتالي:

سجلت أسعار البنزين للتر 95 أوكتان: 19 جنيهًا

سجلت أسعار البنزين للتر 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا

سجلت أسعار البنزين للتر 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا

أسعار السولار في مصر اليوم

إلى جانب البنزين، تضمنت قائمة المحروقات الأخرى الأسعار التالية:

سعر السولار اليوم للتر: 15.5 جنيهًا

سعر غاز تموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب

سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10500 جنيه

وتعد هذه الأسعار سارية في محطات الوقود والمنافذ الرسمية في مختلف المحافظات، حيث تخضع للتطبيق وفق القرارات الحكومية الحالية، وتتابع الجهات المختصة مدى التزام المحطات بها على مستوى الجمهورية.

موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي المقبل

تعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعها بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، ويكون ذلك خلال الأسبوع الأول من شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام. 

ويهدف الاجتماع إلى دراسة أوضاع سوق الوقود محليًا ودوليًا، وتحديد الأسعار بناءً على معادلة سعرية تتضمن عدة عوامل أبرزها:

  • متوسط الأسعار العالمية للخام
  • تكلفة الإنتاج والنقل
  • سعر صرف الجنيه أمام الدولار

وفي تصرحيات سابقة، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الوقود والمحروقات حتى أكتوبر المقبل وليس بعد 3 أشهر من اجتماع لجنة التسعير التلقائي في إبريل الماضي، رغم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وعلى رأسها العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل.

لا تراجع عن الالتزام الحكومي 

وردًا على تساؤل حول مدى التزام الحكومة بوعدها بعدم رفع أسعار المحروقات رغم احتمال تراجع واردات الغاز، شدد الحمصاني على أن "هذا الوعد أعلنه بشكل مباشر كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، والحكومة ملتزمة به لمدة 6أشهر حتى شهر أكتوبر المقبل.

احتياطات استراتيجية لتأمين احتياجات الدولة

وفي ختام مداخلته، أكد الحمصاني أن الحكومة اتخذت إجراءات مسبقة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي، وذلك من خلال خطة شاملة تم تنفيذها خلال الأشهر الماضية تحسبًا لأي تطورات مفاجئة في أسواق الطاقة العالمية.

كشف بترولي جديد بالصحراء الغربية بإنتاج 2500 برميل يوميا

في سياق متصل نجحت شركة عجيبة للبترول، شركة العمليات المشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيني الإيطالية، في اكتشاف حقل أركاديا ويست الجديد بالصحراء الغربية، و تمكنت من وضعه علي خريطة الإنتاج بشكل فوري.

يأتي ذلك في إطار نتائج المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الذي يهدف لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وبما يعكس استمرار جهود قطاع البترول لتحسين معدلات الإنتاج المحلي وتقليل أعباء الفاتورة الاستيرادية.

إنتاج أولي

وقد أسفرت أعمال الحفر في بئر أركاديا-28 عن اكتشاف خزان عالي الجودة بمعدل إنتاج أولي يبلغ 2500 برميل مكافئ يوميا، الأمر الذي يؤكد الإمكانات الهيدروكربونية المتميزة للمنطقة ، كما يأتي بعد أشهر قليلة من اكتشاف الشركة حقل إيريس الذي لا يزال يحقق إنتاجاً  يصل إلى  7500 برميل مكافئ يومياً.

وقد جرى ربط الحقل في وقت قياسي بالبنية التحتية الحالية، بفضل نهج عجيبة السريع في التطوير والاستفادة المثلى من البيانات الحديثة بالتعاون مع شركائها.

تأتي أهمية هذا الكشف من الناحية الجيولوجية في انه يمثل مكمنا هيدروكربونيا جديدا في تكوين المساجد الجيولوجي ، حيث كان يعتقد سابقاً أنه يشكل تكوين مانع ، لكنه أثبت الآن قدراته وإمكانياته من البترول بكميات كبيرة تحت ظروف جيولوجية مناسبة.

ويمثل الكشف نتيجة هامة لإستراتيجية الشركة الطموحة في التوسع بالاكتشافات القريبة من مناطق الإنتاج القائمة، ليضاعف اكتشاف أركاديا ويست من فرص تكرار هذا النموذج الناجح، ويبرز نهج عجيبة المبتكر في الاستكشاف وفهم الخزانات الجديدة، مؤكداً الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا النموذج الجيولوجي، والذي يُتوقع أن يكون له العديد من النظائر الواعدة في مناطق التزام الشركة بالصحراء الغربية.

وجاء هذا الاكتشاف المدعوم بمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد، ليؤكد فعالية التكامل بين أحدث تقنيات علوم الأرض وخبرات التشغيل، ويدعم خطط الشركة لحفر المزيد من الآبار في أركاديا ويست وفتح آفاق جديدة لاكتشافات مماثلة.
 

أسعار البنزين أسعار البنزين اليوم قائمة أسعار البنزين اليوم الإثنين 30 يونيو في مصر أسعار البنزين للتر 95 أسعار البنزين للتر 92 أسعار البنزين للتر 80 أسعار السولار في مصر اليوم موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي المقبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار السجائر اليوم 30/6 بعد الزيادة.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت؟

أسعار السجائر اليوم 30/6.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد تطبيق الزيادة؟

أرشيفية

النوع دا هيوصل 48 جنيها.. ننشر تفاصيل أسباب زيادة أسعار السجائر

مستشفي الفشن

مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي ببنى سويف.. بالأسماء

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان

وزير الإسكان: تطبيق قانون الإيجار القديم على الشقق المغلقة أولا ثم التجاري وبعدها السكني

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

رئيس النواب عن قانون الإيجار القديم: لن يترك مواطن بلا مأوى أو يزاح عن مسكنه دون بديل آمن

صورة ارشيفية

أخدت حقنة بالغلط.. وفاة سيدة عقب إجرائها عملية ولادة قيصرية ببنى سويف

صورة أرشيفية

البط البلدي بـ 160 جنيها والحمام بـ 175.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم

النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب

أبو العينين: يجب مراعاة البعد الإنساني في مشروع قانون الإيجار القديم خاصة لأصحاب المعاشات (فيديو)

ترشيحاتنا

الايجار القديم

بشأن الإيجار القديم... السجيني: الدراسات أظهرت أن أغلب المستأجرين الأصليين من كبار السن

تامر أمين

تامر أمين: ثورة 30 يونيو كانت الضربة القاسمة للمخطط الغربى للربيع العربى

الإيجار القديم

برلماني: تعديلات قانون الإيجار القديم هامة لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر

بالصور

طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى
طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى
طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى

طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان بشكل مميز ومذاق راقٍ

طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان بشكل مميز ومذاق راقٍ
طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان بشكل مميز ومذاق راقٍ
طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان بشكل مميز ومذاق راقٍ

قبل التوقيع الرسمي.. كل ما تريد معرفته عن فيريرا مدرب الزمالك الجديد

البلجيكي يانيك فيريرا
البلجيكي يانيك فيريرا
البلجيكي يانيك فيريرا

شاب تايواني يفقد قدميه بسبب حيلة تأمين مروعة.. شاهد ماذا حدث له؟

مأساة تايوانية.. طالب يفقد قدميه بسبب حيلة تأمين مروعة
مأساة تايوانية.. طالب يفقد قدميه بسبب حيلة تأمين مروعة
مأساة تايوانية.. طالب يفقد قدميه بسبب حيلة تأمين مروعة

فيديو

قوات الدفاع الجوي

الحارس الأمين .. قوات الدفاع الجوي تكشف أحدث إمكانياتها لحماية سماء مصر

ضحية بلطجي السيدة زينب

«آدم» ضحية بلطجي السيدة زينب: عايز حقي.. عاملي عاهة وعايش في الشارع عادي| فيديو

السيارة

ماشيين عكس.. شاهد لحظة القبض على سائقين بالشرقية

شروق عادل مذيعة صدى البلد

قرار عاجل من النيابة تجاه مالك التريلا المتسببة في واقعة الإقليمي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

المزيد