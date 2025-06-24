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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

احذر.. هذا ما يحدث عند قيادة السيارة بعد إضاءة لمبة البنزين

لمبة البنزين
لمبة البنزين
عزة عاطف

مررنا جميعًا بذلك المشهد المتكرر حيث تضيء لمبة انخفاض الوقود فجأة، فنندهش وكأنها ظهرت من العدم، ولا نجد محطة قريبة، فنقرر الاستمرار في القيادة والمراهنة على المدى المتبقي. 

لكن، هل تساءلت يومًا عن الأضرار التي قد تترتب على هذا القرار البسيط؟

المسافة التي يمكن قطعها بعد الإضاءة

في أغلب السيارات، تضيء لمبة الوقود عندما يتبقى في الخزان ما بين 30 و50 ميلاً من الوقود. 

توفر بعض السيارات تقديرًا دقيقًا للمدى، لكنه قد يكون غير دقيق بسبب ظروف القيادة، أو السرعة، أو حتى ضغط الإطارات.

خطر على مضخة الوقود

مضخة الوقود تعتمد على البنزين لتبريدها وتزييتها.

عند قيادة السيارة وخزان الوقود شبه فارغ، تكون المضخة في خطر الارتفاع المفرط في درجة الحرارة أو التآكل المبكر، وتكلفة استبدالها قد تتجاوز 1000 دولار بسهولة.

تراكم الرواسب في الخزان

مع مرور الوقت، تتراكم الأوساخ والرواسب في قاع الخزان. 

القيادة على وقود منخفض تجبر المضخة على سحب هذه الرواسب، ما قد يؤدي إلى انسداد فلتر الوقود أو تلف البخاخات، ما يضعف أداء المحرك ويزيد من تكاليف الصيانة.

خطر على السلامة

نفاد الوقود أثناء القيادة، خصوصًا على الطرق السريعة، قد يؤدي إلى فقدان نظام التوجيه أو الفرامل المعززة، ما يعرض السائق لخطر حقيقي. 

وقد يتفاقم الوضع إذا حدث في ظروف جوية سيئة أو في وقت متأخر من الليل.

ربما تظن أن بإمكانك القيادة “فوق الخط الأحمر” بانتظام، لكن ذلك قد يكلفك غاليًا لاحقًا. 

لذا، حاول ألا تدع خزان الوقود ينخفض إلى مستويات حرجة، ليس فقط لتوفير الوقت، بل للحفاظ على سيارتك وسلامتك.

لمبة البنزين استهلاك الوقود البنزين محطة وقود سيارات

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احذر.. هذا ما يحدث عند قيادة السيارة بعد إضاءة لمبة البنزين

لمبة البنزين
لمبة البنزين
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