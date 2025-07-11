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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر أعلي دولار اليوم 11-7-2025

الدولار
الدولار
محمد يحيي

استقر سعر  أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في أول تعامل له اليوم الجمعة الموافق 11-7-2025.

سعر أكبر  دولار اليوم

وجاء أكبر سعر دولار مسجل أمام الجنيه اليوم نحو  49.63 جنيه للشراء و 49.73 جنيه للبيع 

آخر تحديث لأعلي سعر دولار اليوم

ووصل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه في بنك نكست

ثاني أعلي سعر دولار اليوم 

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.6 جنيه للشراء و 49.7 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم 

و استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 11-7-2025؛ بالتزامن مع اعلان البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة مساء أمس.

إجازة البنوك 

ومع انتهاء العمل في البنوك مساء أمس الخميس؛ بدأ تفعيل قرار البنك المركزي المصري بتعطيل العمل في الجهاز المصرفي بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية.

ارتفاع مركز الجنيه أمام الدولار

وعزز انخفاض سعر الدولار في البنوك من قوة الجنيه المصري داخل الاسواق الرسمية.

سعر الدولار في البنوك اليوم 

وصل معدل انخفاض الدولار أمام الجنيه في يومين على مستوي البنوك نحو 9 قروش علي الأقل.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 49.46 جنيه للشراء و 49.56 جنيه للبيع

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.4 جنيه للشراء و 49.45 جنيه للشراء في البنك المصري الخليجي

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.41 جنيه للشراء و 49.51 جنيه للبيع في بنكي " أبوظبي الأول، كريدي أجريكول".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.45 جنيه للشراء و 49.54 جنيه للبيع في ميد بنك

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.45 جنيه للشراء و 49.55 جنيه للبيع في بنوك  " التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني،القاهرة، قناة السويس،سايب،البركة".

سعر متوسط البنوك 

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.46 جنيه للشراء و 49.56 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، HSBC، المصرف العربي الدولي، مصر، الأهلي المصري، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي"

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.48 جنيه للشراء و 49.58 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، بيت التمويل الكويتي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.52 جنيه للشراء و 49.62 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB

وصل سعر الدولار امام الجنيه نحو 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.56 جنيه للشراء و 49.66 جنيه للبيع  في المصرف المتحد

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.63 جنيه للشراء و 49.73 جنيه للبيع في بنك نكست

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.6 جنيه للشراء و 49.7 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

تثبيت سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 10 يوليو 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. 

وقررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. 

المخاطر العالمية

على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ بداية العام، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية واحتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية. واعتمدت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء نهجا حذرا بشأن السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي. 

وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهدت أسعار النفط تقلبات حادة في الآونة الأخيرة متأثرة إلى حد كبير بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. 

وبالنسبة لأسعار السلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا طفيفا مدعومة باتجاهات موسمية مواتية. 

ومع ذلك، لا تزال المخاطر تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.

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