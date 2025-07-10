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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار يتراجع بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 10 يوليو 2025

تراجع الدولار
تراجع الدولار
آية الجارحي

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي، تراجعا، في أغلب البنوك العاملة في مصر.

ويستعرض موقع “صدى البلد”سعر الدولار، أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 10 يوليو 2025، وفقًا لآخر تحديث في البنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس

واستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى في بنك نكست عند 49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي لنحو 49.60 جنيه للشراء و 49.70 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى في بنك  تنمية الصادرات لنحو  49.58 جنيه للشراء و49.68 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس عند  49.58 جنيه للشراء و49.68 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم بنك التنمية الصناعية عند 49.56  جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التعمير والإسكان عند 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصر في بنك قطر الوطني ليسجل  49.52 جنيه للشراء و49.62 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى في بنك كريدي أجريكول ليسجل  49.51 جنيه للشراء و49.61 جنيه للبيع. 

ونزل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصر في بنك الأهلي المتحد ليسجل  49.48 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصر في بنوك الشركة المصرفية الدولية ليسجل  49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك فيصل الإسلامي نحو 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك ( العقاري المصري العربي، المصرف العربي، القاهرة، اتش اس بي سي"HSBC"، البركة، الأهلي، مصر، التجاري الدولي CIB، العربي الإفريقي الدولي، الإسكندرية،ميد بنك، أبوظبي التجاري، المصرف المتحد) لنحو 49.45 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصر في بنك الكويتي الوطني لنحو 49.43 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك أبوظبي الأول نحو 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في البنك المركزي المصري نحو 49.54 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار  اليوم الخميس

49.60 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار  اليوم الخميس

49.51 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار  اليوم الخميس 

49.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك  اليوم الخميس  

50.31 جنيه. 

سعر الدولار سعر الدولار اليوم الجنيه المصري سعر الدولار الأمريكي تنمية الصادرات

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