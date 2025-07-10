اختيار 20 شخصية بارزة لوضع رؤى مستقبلية تدعم المسار المؤسسي لدول إفريقيا

شارك النائب الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، في فعاليات الأكاديمية الإفريقية للحوكمة، التي أطلقتها الحكومة الرواندية حديثًا بالعاصمة كيغالي، وذلك تلبيةً لدعوة رسمية من الجانب الرواندي.

وتستهدف الأكاديمية مناقشة سبل تعزيز وتطوير الحوكمة في القارة الإفريقية، عبر اختيار نخبة من الشخصيات المؤثرة من دبلوماسيين واقتصاديين ومفكرين من مختلف دول القارة، حيث تم اختيار 20 شخصية بارزة للمشاركة في وضع رؤى مستقبلية طموحة تدعم المسار المؤسسي لدول إفريقيا.

وفي سياق زيارته إلى رواندا، حلّ الدكتور شريف الجبلي ضيف شرف في احتفال السفارة المصرية بكيغالي بمناسبة العيد الوطني لثورة 23 يوليو المجيدة، وذلك بدعوة كريمة من معالي السفيرة نرمين عصام الظواهري، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى رواندا.

ترسيخ مبادئ الحوكمة

و من جانبه، أكد النائب الدكتور شريف الجبلي أن مشاركته في فعاليات الأكاديمية الإفريقية للحوكمة تعكس التزام مصر بدعم كافة المبادرات الهادفة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة على مستوى القارة، مشيرًا إلى أن اللقاءات التي شهدتها الأكاديمية تمثل منصة فاعلة لتبادل الخبرات والرؤى بين القيادات الإفريقية بشأن آليات تعزيز التكامل المؤسسي وتفعيل أدوار المؤسسات التشريعية والتنفيذية بما يلبي تطلعات شعوب القارة نحو التنمية والاستقرار.

وحضر مراسم الاحتفال عدد من الشخصيات البارزة، على رأسهم معالي السيد أوليفييه ندهونغيريهي، وزير الخارجية والتعاون الدولي الرواندي، والملحق العسكري المصري في كيغالي، وذلك في أجواء رسمية واحتفالية تعكس متانة العلاقات الثنائية بين مصر ورواندا، والاهتمام المشترك بتعزيز آليات التعاون الإفريقي المشترك.