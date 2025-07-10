قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غدًا.. إعلان أسماء المترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ ورموزهم
لطلاب تنسيق الجامعات 2025 .. تعرف على كيفية سداد رسوم اختبارات القدرات
هل صلاة الجمعة في الزوايا وترك المسجد الكبير حرام ؟.. المفتي يوضح
رجاء الموافقة على العرض.. تفاصيل رسالة وسام أبو علي للخطيب
لطلاب تنسيق الجامعات 2025 .. تعرف على كيفية سداد رسوم اختبارات القدرات
موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل هامة الآن
استشاري ينصح طلاب الثانوية العامة بهذا الأمر بعد نهاية الامتحانات |فيديو
غياب مدريد واكتساح باريسي .. تشكيل الأفضل في نصف نهائي كأس العالم للأندية
«الصحة اللبنانية» تعلن استشهاد شخص وإصابة 2 آخرين
هيئة الدواء المصرية تعلن مواصلة تقديم الدعم الفني والتنسيقي لـ زيمبابوي
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس الدولة الصيني
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس ..درجاتك هنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انتخاب محمود ممتاز لمنصب نائب رئيس مؤتمر الأمم المتحدة لحماية المستهلك

الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة
الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة
ولاء عبد الكريم

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن انتخاب الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، لتولي منصب نائب رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة للمنافسة وحماية المستهلك، والمنعقدة في جينيف - سويسرا، خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو الجاري.

ويمثل اختيار رئيس جهاز حماية المنافسة المصري لهذا المنصب خلال هذه الدورة من المؤتمر اعترافًا دوليًّا جديدًا بدور الجهاز القوي والفعَّال على المستويين الإقليمي والدولي ويعزز مكانة مصر في مجال سياسات المنافسة، حيث يمثل ذلك الانتخاب تكليفًا دوليًّا رفيع المستوى، وفرصة محورية للإسهام في النقاشات متعددة الأطراف حول مستقبل سياسات المنافسة وحماية المستهلك على الصعيد العالمي، كما يُعد هذا المؤتمر المنصة الأممية الأعلى مستوى في مجال المنافسة وحماية المستهلك، حيث يشارك فيه وزراء، ورؤساء سلطات حماية المنافسة، وكبار المسؤولين وصناع القرار من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

وتأتي هذه الدورة تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/195، بهدف مراجعة شاملة لمجموعة المبادئ والقواعد المتفق عليها دوليًّا لضبط الممارسات التجارية التقييدية، والتي تُعد مرجعًا رئيسيًّا في رسم السياسات وتنفيذ قوانين حماية المنافسة عالميًّا. كما يمثل المؤتمر فرصة لمناقشة أبرز التحديات والتطورات في مجال المنافسة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مع التركيز على دعم الأسواق المفتوحة والعادلة والمرنة والشاملة، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مخرجات المؤتمر

وتُسهم مخرجات هذا المؤتمر في رسم خارطة طريق لبرامج عمل الأونكتاد خلال السنوات القادمة، بما في ذلك برامج الدعم الفني وبناء القدرات الموجهة للدول النامية والأقل نموًّا، وهي مجالات تحرص جمهورية مصر العربية على الاستفادة منها وتوجيهها بما يخدم الأولويات الوطنية. ومن ثمّ، فإن تمثيل جمهورية مصر العربية في هذا المحفل الدولي على هذا المستوى المتقدم يُعزز من حضور الدولة في صياغة السياسات العالمية، ويدعم جهود جهاز حماية المنافسة المصري في مواءمة تشريعاته وممارساته مع أحدث المعايير الدولية، بما ينعكس بالإيجاب على بيئة الاستثمار وشفافية الأسواق المحلية.

ويتولى الدكتور محمود ممتاز رئاسة جلستين رئيسيتين بعنوان "تعظيم أوجه التكامل بين سياسات المنافسة وحماية المستهلك" و"أحدث التطورات في الرقابة على الأسواق الرقمية". فضلًا عن ذلك، سيشارك في جلسة نقاشية حول "قانون وسياسات المنافسة وسلاسل القيمة الغذائية العالمية" المنظمة من قبل مركز قوانين وسياسات المنافسة لدول البريكس، وذلك بمشاركة رؤساء وممثلي سلطات حماية المنافسة بالدول الأعضاء بتجمع البريكس.

الجدير بالذكر أنه في الشهر الماضي تم انتخاب الدكتور/ محمود ممتاز بالإجماع لعضوية المجلس المُسيِّر لشبكة المنافسة الدولية (ICN Steering Committee)، وبهذا الاختيار يكون جهاز حماية المنافسة المصري هو أول جهاز عربي يتم انتخابه لهذا المنصب الرفيع بالشبكة.
 

جهاز حماية المنافسة حماية المستهلك مؤتمر الأمم المتحدة منع الممارسات الاحتكارية سلطات حماية المنافسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سامح عبد العزيز

تلوث في الدم.. سبب وفاة المخرج سامح عبد العزيز عن عمر 48 عاما

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس ..درجاتك هنا

أسعار الدواجن

بعد هبوط الفراخ البيضاء.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الإيجار القديم

بعد تصريحات الحكومة.. حالات إخلاء عقار الإيجار القديم

شيكابالا

شيكابالا يدافع عن إبراهيم سعيد: مش وقت شماتة كلنا بنغلط

سورة الفاتحة

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

استلم شقة بسعر 185 ألف جنيه فقط.. الإسكان تعلن مفاجأة على الهواء

استلم شقة بسعر 185 ألف جنيه فقط.. الإسكان تعلن مفاجأة على الهواء

ترشيحاتنا

غرفة دبي للاقتصاد الرقمي

غرف دبي تدعم شركات التكنولوجيا الناشئة في مصر عبر الاقتصاد الرقمي

النائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب

اختيار 20 شخصية بارزة لوضع رؤى مستقبلية تدعم المسار المؤسسي لدول إفريقيا

أسعار الحديد عالميا ومحليا

أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الخميس 10 يوليو 2025

بالصور

وفاه سامح عبدالعزيز.. هالة سرحان كلمة السر في البدايات وهذه أهم أعماله

سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز

فيديو

حذف صفحة براند مها الصغير

مها الصغير تحذف صفحة البراند بعد اتهامات بالسطو على لوحات وتصميمات

مها الصغير

البرومو اتلغى.. قناة On تعاقب مها الصغير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد