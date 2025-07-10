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كامل الوزير: توجيهات رئاسية بزيادة التعاون مع الدول الإفريقية وعلى رأسها الكونغو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

كامل الوزير: توجيهات رئاسية بزيادة التعاون مع الدول الإفريقية وعلى رأسها الكونغو

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ولاء عبد الكريم

التقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، جيلان نييمبو مبويزيا، نائب رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بحضور كاسونغو موسينغا جان بابتيست، سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى مصر، ووفد رفيع المستوى من عدد من الجهات الكونغولية، إلى جانب قيادات وزارة النقل المصرية، وذلك بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

في مستهل اللقاء، رحّب الفريق مهندس كامل الوزير بجيلان نييمبو مبويزيا والوفد المرافق لها، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وأشار إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز التعاون مع كافة الدول الإفريقية، وعلى رأسها جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة.

من جانبها، أعربت نائب رئيس الوزراء الكونغولي عن تطلع بلادها لتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر، والاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تمتلكها المؤسسات والشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية التي ترغب جمهورية الكونغو الديمقراطية في تنفيذها في مختلف القطاعات. 

كما أشادت بالتطور الكبير الذي شهدته مصر في السنوات الأخيرة في مجالات البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى، ومن بينها العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات الطرق والسكك الحديدية والموانئ البحرية، والجر الكهربائي، وغيرها.

وأكدت على اهتمام الجانب الكونغولي بقيام الشركات المصرية بالتوسع في تنفيذ عدد من مشروعات النقل والصناعة والبنية التحتية في الكونغو، خاصة في ضوء النجاحات التي حققتها الشركات المصرية في تنفيذ العديد من المشروعات المهمة هناك، مثل تنفيذ شركة المقاولون العرب لعدد من مشروعات الطرق والمياه، وتنفيذ شركة السويدي لمشروعات في مجالات الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب تنفيذ شركات مصرية أخرى لمشروعات متنوعة في مجالات التشييد والبناء، والأدوية، والصناعات الغذائية، وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي.

الشركات المصرية مستعدة للعمل في الكونغو

وفي ختام اللقاء، أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن الشركات المصرية المتخصصة في مجالات البنية التحتية وتنفيذ المشروعات العملاقة على استعداد تام للعمل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق أعلى معايير الجودة، لا سيما في ظل ما تمتلكه من خبرات كبيرة وإمكانات هائلة في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها.

وقد تم الاتفاق على تكثيف اللقاءات خلال الفترة المقبلة بين المختصين في الجانبين، لوضع خطة عمل مشتركة لتدعيم التعاون في مختلف مجالات النقل والصناعة.

وزير النقل الصناعة المقاولون العرب الكونغو الديمقراطية التحول الرقمي

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