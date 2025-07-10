لأول مرة منذ 5 سنوات.. البنك المركزي في ماليزيا يخفض سعر الفائدة

خفض البنك المركزي في ماليزيا سعر الفائدة القياسي لأول مرة منذ خمس سنوات،بواقع 25 نقطة أساس إلى 75ر2%، وهو أول خفض منذ يوليو 2020 .

يأتي ذلك بعد أن زاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها على ماليزيا الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى 25 %.

إجراء استباقي

وقال البنك المركزي في بيان له "مازال ميزان المخاطر لآفاق النمو مائلا نحو الانخفاض"..مرجعا ذلك إلى تباطؤ التجارة العالمية وضعف المعنويات بالإضافة إلى إنتاج السلع الأساسية الأقل من المتوقع.

وتابع "تقليص سعر الفائدة القياسي هو إجراء استباقي يهدف إلى الحفاظ على مسار النمو المطرد في ماليزيا وسط توقعات تضخم معتدلة".