قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عوض تاج الدين: ندرس تصنيع بعض المواد الخام الدوائية محليًا
رزق واسع وقوة فى البدن ونعم لا حصر لها بذكر واحد .. تعرف عليه
لأول مرة منذ 5 سنوات.. البنك المركزي في ماليزيا يخفض سعر الفائدة
محافظ جنوب سيناء: مهتمون بالتعاون مع الإنتاج الحربي لتنفيذ الاستراتيجيات وخطط تطوير المنظومة
إعلامى يكشف حقيقة عرقلة الأهلي انتقال حامد حمدان للزمالك
فيريرا يراقب الجفالي في ودية أورانج لحسم مصيره مع الزمالك
لقاء جديد محتمل بين نتنياهو وترامب وسط تفاؤل باتفاق وشيك في غزة
بكالوريا ولا ثانوية عامة؟.. نظام جديد يغير شكل التعليم في مصر | تفاصيل
ظهر في 22 دولة.. عوض تاج الدين يُعلن مفاجأة بشأن متحور كورونا الجديد |فيديو
المحافظ ورموز بورسعيد يقدمون التعازي للمطران في وفاة القمص بطرس الجبلاوي
ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات البرازيل
جمال شعبان يكشف المؤشرات الأولية لـ الإصابة بـ الجلطات والسكتات القلبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لأول مرة منذ 5 سنوات.. البنك المركزي في ماليزيا يخفض سعر الفائدة

علم ماليزيا
علم ماليزيا
وكالات

خفض البنك المركزي في ماليزيا سعر الفائدة القياسي لأول مرة منذ خمس سنوات،بواقع 25 نقطة أساس إلى 75ر2%، وهو أول خفض منذ يوليو 2020 .

يأتي ذلك بعد أن زاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها على ماليزيا الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى 25 %.

 إجراء استباقي

وقال البنك المركزي في بيان له "مازال ميزان المخاطر لآفاق النمو مائلا نحو الانخفاض"..مرجعا ذلك إلى تباطؤ التجارة العالمية وضعف المعنويات بالإضافة إلى إنتاج السلع الأساسية الأقل من المتوقع.

 وتابع "تقليص سعر الفائدة القياسي هو إجراء استباقي يهدف إلى الحفاظ على مسار النمو المطرد في ماليزيا وسط توقعات تضخم معتدلة".

البنك المركزي ماليزيا سعر الفائدة الرسوم الجمركية النمو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل بشأنه الآن

سنترال رمسيس

سنترال رمسيس خارج الخدمة.. موعد عودة الإنترنت والاتصالات في مصر

رئيس الوزراء

مدبولي: قانون الإيجار القديم لم يتم إقراره حتى الآن

أرشيفية

مجلس الدولة يؤجل دعوى بطلان غلق البارات وحظر الخمور في رمضان

ارشيفي

القوات المسلحة الأردنية تحبط تسلل طائرة مسيرة

الزمالك

رحيل مرتقب ولاعب جديد يوقع رسميًا.. تحركات مكثفة في الزمالك

شروط تملك غير السعوديين للعقار بعد قرار المملكة الجديد

شروط تملك غير السعوديين للعقار بعد قرار المملكة الجديد

مصر

الكلمة العليا لمصر.. نتنياهو: لن نرحل الفلسطينيين عن غزة أو يجبرهم أحد

ترشيحاتنا

السيارات الكهربائية

من القاهرة إلى العالمية.. مصر تفتح طريقها لتصبح مركز صناعة السيارات الكهربائية

غزة

السفير حسام زكي: إسرائيل خسرت سمعتها الدولية بسبب حرب غزة.. وتصريحات نتنياهو ساذجة

غزة

الجامعة العربية: ما يحدث في قطاع غزة يمثل نقلة نوعية مأساوية في مستوى العنف والدمار

بالصور

أخبار السيارات| سيارة جديدة بقوة 1850 حصانا.. ورسوم ترامب الجمركية تضرب مبيعات مرسيدس

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

زيت غير متوقع ينقص الوزن والسكر والضغط

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

فيديو

غادة عبد الرازق

محدش يجيب سيرتي.. غادة عبدالرازق ترد على اتهامها بالنصب على شركة فرنسية

المتهم

ضبط المتهم بربط كلب في تروسيكل بالمنوفية

نور عمرو دياب

نور عمرو دياب ترقص على أغنية والدها «بابا» | شاهد

المتهم

"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو خروج أطفال من نوافذ سيارة بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد