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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

"حماية المنافسة" يوافق على 4 استحواذات لشركات محلية وعالمية

الممارسات الاحتكارية
الممارسات الاحتكارية
ولاء عبد الكريم

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية موافقته على عدد من طلبات التركز الاقتصادي المقدمة من شركات محلية وعالمية، وذلك بعد فحص شامل من لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية، والتي انتهت إلى عدم وجود ما يخل بحرية المنافسة في السوق المصرية.

وشملت القرارات الموافقة على طلب مشترك مقدم من شركتي "باين كابيتال إنفستورس إل إل سي" و"مبادلة إنفستمنت كومباني بي جي إس سي" للاستحواذ على 100% من رأس مال شركة "أبليونا توب كو جي إم بي أتش"، بما يمنح الأولى تحكمًا فرديًا في الشركة المستهدفة، والثانية تأثيرًا ماديًا، وذلك وفقًا للملف المكتمل الذي تسلمه الجهاز في 29 مايو 2025.

كما وافق الجهاز على طلب شركة "لويس دريفوس سويس إس إيه" للاستحواذ على قطاعات متعددة تابعة لشركة "بي أيه إس إف إس إيه"، تشمل مكونات الأداء الغذائي والمكونات الصحية والمحللات البروتينية والتغذية الحيوانية، وهو ما يمنحها السيطرة الفردية على النشاط المستهدف، بعد استلام الملف الكامل في 11 يونيو 2025.

وفي السياق ذاته، أقر الجهاز طلب مجموعة "الأهلي للتنمية العقارية – صبور" للاستحواذ على 60% من أسهم شركة "انسباير لخدمات المرافق"، بما يمكنها من التحكم الكامل في الشركة، وذلك بناءً على الملف الذي تسلمه الجهاز بتاريخ 2 يونيو 2025.

كما وافق الجهاز على استحواذ شركة "فيرونجا أفريكا فند 1" عبر "فيرونجا هيليكس ليمتد" على نسبة تتراوح من 10% إلى 20% من أسهم شركة "تريكيرا بي في"، بما يمنحها القدرة على التحكم الجماعي في الكيان المستهدف، وذلك وفقًا لطلب الاستحواذ الذي تسلمه الجهاز في اليوم ذاته.

ويختص جهاز حماية المنافسة بفحص جميع التركزات الاقتصادية المخطر بها من قبل الأطراف المعنية لتحديد مدى تأثيرها على المنافسة في السوق، واتخاذ القرار المناسب بشأنها سواء بالموافقة أو الموافقة المشروطة أو الرفض أو عدم الاختصاص أو الحفظ، وفقًا لكل حالة.

جهاز حماية المنافسة التركز الاقتصادي السوق المصرية

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