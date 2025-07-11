الرئيس السيسي يهنئ جمهورية القمر المتحدة وجنوب السودان بذكرى يوم الاسقلال والرأس الأخضر بذكرى العيد القومي

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برقية تهنئة، اليوم الجمعة، إلى الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسي، محمد رضا السيد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية القمر المتحدة بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس، محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلي سفارة جمهورية جنوب السودان بالقاهر للتهنئة بهذه المناسبة.

وبعث أيضا رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى الرئيس وسيه ماريا نيفيس رئيس جمهورية الرأس الأخضر؛ بمناسبة الاحتفال بذكري العيد القومي.