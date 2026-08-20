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مصر تفوز باستضافة الاجتماع السنوي لمجلس إدارة اتحاد منظمي الرحلات الأمريكي
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تفوز باستضافة الاجتماع السنوي لمجلس إدارة اتحاد منظمي الرحلات الأمريكي

السياحة في مصر
السياحة في مصر
محمد الاسكندرانى

في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتنفيذ استراتيجيتها للترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق الدولية، ولاسيما السوق الأمريكي، وتعزيز التعاون مع شركاء المهنة الدوليين، فازت مصر باستضافة الاجتماع السنوي لمجلس إدارة اتحاد منظمي الرحلات الأمريكي (USTOA) لعام 2027، حيث وافق مجلس إدارة الاتحاد بالإجماع على اختيار مصر لاستضافة الاجتماع، والمقرر عقده في شهر أبريل 2027 خارج الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيتم عقد الاجتماع بمدينة القاهرة.

ويأتي هذا الاختيار في ضوء الملف الذي تقدمت به مصر، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، لاستضافة الاجتماع، وفي إطار المناقشات التي تمت في هذا الشأن بين السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والسيد تيري ديل الرئيس التنفيذي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي (USTOA)، والتي كان آخرها بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال زيارة الوزير في شهر مايو الماضي.

المقصد السياحي المصري

ومن جانبه، ثمّن شريف فتحي فوز مصر باستضافة هذا الاجتماع، مؤكداً على أن ذلك يعكس ثقة المؤسسات الدولية في المقصد السياحي المصري، وما يحظى به من مكانة وتقدير دولي باعتباره أحد أهم المقاصد السياحية العالمية.

كما أوضح أن استضافة الاجتماع تمثل فرصة هامة لتعزيز التواصل مع منظمي الرحلات وشركات السياحة وصناع القرار الأمريكيين، وفتح آفاق أرحب للتعاون بما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد المصري من السوق الأمريكي، الذي يعد أحد الأسواق الهامة بالنسبة للسياحة المصرية.

وأشار إلى أن أعداد السائحين الأمريكيين الوافدين إلى المقصد السياحي المصري حققت خلال النصف الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 2% عن نفس الفترة من العام السابق.

كما أشار الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أهمية استضافة مصر لهذا الاجتماع، باعتباره فرصة للترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق الأمريكي، والتعريف بما يزخر به من مقومات ومنتجات وتجارب سياحية متنوعة تلبي اهتمامات وأذواق مختلف شرائح السائحين.

وأكد على حرص الوزارة على المشاركة بصورة مستمرة في فعاليات اتحاد منظمي الرحلات الأمريكي وحضور اجتماعه السنوي، الذي يُعقد في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر ديسمبر من كل عام، لما يمثله ذلك من فرصة لتعزيز الوعي بالمقصد السياحي المصري وما يقدمه من منتجات وتجارب سياحية متنوعة.

وأضاف أنه وفقاً لهذا الاختيار، ستتولى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تنظيم الاجتماع واستضافة وفد الاتحاد، إلى جانب توفير كافة التسهيلات والترتيبات اللازمة لضمان خروج هذا الحدث بالشكل الذي يليق بمكانة مصر، ويعكس قدرتها على تنظيم واستضافة الفعاليات والمؤتمرات الدولية الكبرى.

كما ستقوم الهيئة بتنظيم برنامج سياحي للمشاركين في هذا الاجتماع لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بالمقصد المصري بما يتيح لهم الفرصة للتعرف على وجهات وتجارب سياحية جديدة في مصر، ولاسيما غير التقليدية التي تعكس تنوع وثراء المقصد السياحي المصري.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع حضوراً واسعاً من كبار أعضاء الاتحاد وصناع القرار في قطاع السياحة الأمريكي، كما تتضمن أجندته تنظيم سلسلة من اللقاءات المهنية المباشرة بين أعضاء الاتحاد وممثلي شركات السياحة المصرية ووكلاء السفر، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون وإقامة الشراكات، ويسهم في تنشيط الحركة السياحية الوافدة من السوق الأمريكي إلى المقصد السياحي المصري.

اتحاد منظمي الرحلات الأمريكي (USTOA) يعد من أهم المنظمات المهنية العاملة في مجال السياحة بالولايات المتحدة الأمريكية، ويضم نخبة من كبار منظمي الرحلات وشركات السياحة الأمريكية، كما يمثل منصة للتواصل بين مختلف الأطراف الفاعلة في صناعة السياحة، بما يسهم في تعزيز العلاقات المهنية وبناء شراكات مع قادة صناعة السياحة حول العالم. ويُقدَّر عدد السائحين الذين يسافرون من خلال أعضاء الاتحاد بنحو 9.8 مليون سائح سنوياً.
 

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