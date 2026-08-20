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تعليمات عاجلة بشأن قائمة أسعار صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة و اليابانية والقومية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعليمات عاجلة بشأن قائمة أسعار صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة و اليابانية والقومية

وزير التعليم
وزير التعليم
ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة للمديريات التعليمية بشأن قائمة أسعار صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة (عربي - لغات - دولي) والمدارس اليابانية، والمدارس القومية

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هطاب رسمي للمديريات :حرصا على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإدارية، وحوكمة عملية طبع وتوزيع الكتب المدرسية، بما يضمن توفير كتب مدرسية غير مقلدة، ومطابقة للمناهج الدراسية المقررة من الوزارة، والحاقًا بالكتاب الدوري رقم (١٥) الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٣ بشأن الضوابط، والإجراءات، والآليات واجبة الاتباع في صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة (عربي - لغات - دولي)، وإعمالاً لأحكامه، يتعين على جميع المديريات والإدارات التعليمية التنبيه مشددًا على المدارس الخاصة (عربي - لغات - دولي)، والمدارس اليابانية، والمدارس القومية التابعة لها باستيفاء النماذج التي يتم استلامها من الإدارة التعليمية التي تتبعها كل مدرسة، وذلك وفقًا لما يلي:

  • يتم تحديد كمية الكتب المطلوبة لكل مدرسية، وفقا لكامل أعداد طلابها لكل عام دراسي، ولكل نوعية تعليم، ويجوز للمدرسة طلب كميات إضافية ودون التقيد بأعداد الطلاب.
  • يُقدم مدير المدرسة طلب صرف الكتب المدرسية، مرفقًا به الحصر التفصيلي للكميات المطلوبة منها إلى الشئون المالية بالإدارة التعليمية وفقا للنماذج الاتية:
  • نموذج ١ : حصر تفصيلي للكميات المطلوبة من الكتب المدرسية للمدارس الخاصة(عربي - لغات)، والمدارس اليابانية، والمدارس القومية للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦(الفصل الدراسي الأول أو الثاني)، طبقًا لطلب الصرف.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في نموذج ١قيمة باقة الكتب المدرسية للمدارس الخاصة واليابانية والقومية لكل فصل دراسي كما يلي :

-رياض الاطفال : ٣٠٠ جنيه

-الصفوف من الاول حتى الثالث الابتدائي : ٤٠٠ جنيه

-الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي : ٥٥٠ جنيه

-الصفوف من الاول حتى الثالث الاعدادي : ٥٥٠ جنيه

واوضحت وزارة التربية والتعليم ان قيمة أسعار صرف الكتب المدرسية للفصل الدراسي الاول هي ذاتها قيمة أسعار باقات صرف الكتب المدرسية للفصل الدراسي الثاني

وتحدد نوعية المدرسة بكشوف حصر الكميان المطلوبة ويتم الصرف طبقا لنوعية المدرسة المحددة بالكشوف

  •  ويتم عمل حصر تفصيلي للكميات المطلوبة من الكتب المدرسية للمدارس الدولية،وأقسام التعليم الدولي بالمدارس الخاصة، والمدارس القومية للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦ (الفصل الدراسي الأول أو الثاني)، طبقًا لطلب الصرف.
  • نموذج (٣) - طلب صرف الكتب المدرسية للمدارس الدولية، وأقسام التعليم الدولي بالمدارس الخاصة، والمدارس القومية للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦ (الفصل الدراسي الأول أو الثاني).

وبحسب نموذج ٣ لطلب الصرف تكون قيمة باقة الكتب المدرسية للمدارس الدولية والخاصة والقومية كما يلي : 

-رياض الاطفال : ٢٥٠ جنيه

-من الاول حتى الثالث الابتدائي : ٤٠٠ جنيه

-من الرابع حتى السادس الابتدائي ٥٠٠ جنيه

  • الحلقة الاعدادية : ٥٠٠ جنيه
  •  يتم مراجعة واعتماد الطلب المُقدم بالشئون المالية بالإدارة التعليمية، وفقًا للأسعار المحددة بالنماذج المرفقة، وإصدار إذن دفع للمدرسة لكل نوعية تعليم على حدة
  • تُسدد القيمة المالية للكتب الدراسية على التعليمية بصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات بالبريد المصري، ويمكن سدادها من خلال التحويل البنكي للحساب المذكور.


 

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الكتب المدرسية

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