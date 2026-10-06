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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

داعية إسلامي: مصر ذكرت في القرآن تصريحا وتلميحا أكثر من مرة

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز
محمود زيدان

هنأ الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، الشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، مؤكدًا أن حرب أكتوبر 1973 كانت حرب تحرير.

وقال الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء: «تحية حب واحترام وتقدير لقواتنا المسلحة، ولشعبنا الكريم، وتهنئة مباركة طيبة من أعماق قلوبنا لشعبنا الكريم ولقواتنا المسلحة البواسل بنصر أكتوبر المجيد، 6 أكتوبر حرب التحرير 73».

وأضاف: «نسأل الله عز وجل أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، اللهم آمين».

وتابع: «نعمة كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى على هذه البلد الطيبة المباركة مصر، التي حباها الله تبارك وتعالى بالخير الكثير، مصر البلد التي ذكرت في القرآن تصريحًا وتلميحًا في أكثر من موقف».

وأوضح: «مصر اللي سيدنا يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ده مين اللي قال كده؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما سُئل من أكرم الناس قال: يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فلما دخلوا على يوسف دخلوا عليه هنا في مصر، آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، راحة، الأمن والأمان».

رمضان عبد المعز أخبار توك شو مصر القرآن الكريم

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