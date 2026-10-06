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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل ضرب مصافي النفط الروسية يدفع موسكو إلى تغيير قرارها السياسي؟.. دبلوماسي يجيب

دبلوماسي روسي
دبلوماسي روسي
محمود زيدان

تُمثل «حرب المصافي» بين أوكرانيا وروسيا إحدى أبرز الأدوات في الاستراتيجية العسكرية الأوكرانية، القائمة على استنزاف الاقتصاد الروسي وتقليص إمدادات الوقود الموجهة للجيش من وجهة نظرها.

وفي هذا السياق، أكد الدبلوماسي الروسي السابق، فياتشيسلاف ماتوزوف، أن الحروب تكون مدمرة، مشيرًا إلى أن استهداف مراكز الصناعات العسكرية في كييف قد يؤدي أحيانًا إلى تضرر منازل مدنية مجاورة، مؤكدًا عدم وجود «حرب نظيفة» في ظل استخدام الأسلحة الحديثة.

وأوضح، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أوكرانيا تستهدف مصافي النفط في مناطق مختلفة من روسيا، وصولًا إلى أومسك في سيبيريا، مؤكدًا أن ذلك لا يؤثر في عملية صنع القرار السياسي الروسي، في ظل وجود مصادر أخرى للوقود مثل الهند وبيلاروسيا ودول أخرى.

وأضاف أن القرار الاستراتيجي الروسي يتمثل في وقف توسع حلف الناتو، الذي وصفه بأنه يشكل تهديدًا وجوديًا لروسيا، مؤكدًا أن الحكومة الروسية تعتمد في قراراتها على الرأي العام الروسي، رغم الضغوط الاقتصادية والعسكرية الناتجة عن استهداف المنشآت الحيوية.

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