قبل عودة المدارس .. كيف ترفعين مناعة طفلك استعدادًا لبدء الدراسة؟

مع اقتراب بدء الدراسة، يزداد احتكاك الأطفال بزملائهم داخل الفصول، ما قد يزيد فرص الإصابة بنزلات البرد والعدوى. ويمكن دعم صحة الطفل ومناعته من خلال عادات يومية بسيطة، أهمها:

نظام غذائي متوازن: احرصي على تقديم الخضراوات والفواكه، البروتين، الحبوب الكاملة ومنتجات الألبان المناسبة لعمر الطفل.

النوم الكافي: الحصول على ساعات نوم مناسبة لعمر الطفل يساعد الجسم على التعافي والحفاظ على وظائفه الطبيعية.

شرب المياه بانتظام: شجعي طفلك على شرب الماء طوال اليوم، خاصة مع النشاط واللعب.

النشاط البدني: الحركة واللعب يوميًا من العادات المهمة لصحة الطفل بشكل عام.

غسل اليدين: علميه غسل يديه جيدًا بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام الحمام وبعد العودة من المدرسة.

التهوية الجيدة: احرصي على تهوية المنزل والفصل قدر الإمكان وتقليل مخالطة الطفل لمن تظهر عليه أعراض عدوى تنفسية.

الالتزام بالتطعيمات: تأكدي من أن تطعيمات طفلك محدثة وفق الجدول الموصى به.

عدم إعطاء منشطات مناعة أو فيتامينات من تلقاء نفسك: معظم الأطفال الأصحاء يحصلون على احتياجاتهم الغذائية من الطعام، والمكملات تُستخدم عند الحاجة وتحت إشراف طبي.

لا توجد طريقة سحرية لـ"تقوية المناعة" قبل الدراسة؛ الأفضل هو بناء روتين صحي مستمر قبل بداية العام الدراسي بأسابيع.