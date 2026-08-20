حاسبينا تبع مرتضى منصور.. نادي الزمالك يتخلى عن 7 موظفين دون الرجوع إليهم.. إنفراد

تقدم عدد من العاملين بنادي الزمالك بشكوى رسمية إلى مكتب العمل، ضد إدارة النادي، اعتراضا على قرارات فصل وإنهاء خدمة عدد منهم، مؤكدين أن القرارات جاءت بشكل مفاجئ دون إخطار مسبق أو توضيح الأسباب.



فصل عدد من الموظفين بنادي الزمالك

وقال أحد المتضررين في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إنهم فوجئوا خلال الفترة الأخيرة بوجود قائمة تضم أسماء عدد من العاملين، مشيرًا إلى أن الإدارة اتخذت قرارات متفاوتة بحقهم، ما بين الإيقاف عن العمل وإنهاء الخدمة بشكل نهائي.

وأضاف أحد أنهم فوجئوا بقرارات الفصل دون سابق إنذار، مؤكدًا أنهم لم يكونوا على علم بوجود أي إجراءات تمهد لإنهاء خدمتهم، وهو ما دفعهم إلى اللجوء إلى مكتب العمل للمطالبة بحقوقهم القانونية.

شكوى بمكتب العمل ضد الزمالك

وأوضح أن عددا من زملائه توجهوا إلى مكتب العمل، وقاموا بتحرير شكوى رسمية ضد نادي الزمالك، حملت رقم 108، للمطالبة بالتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، خاصة في ظل اعتراضهم على الطريقة التي تم بها إنهاء خدماتهم.

وأشار العاملون إلى أنهم يأملون في تدخل الجهات المختصة لبحث شكواهم، والوقوف على مدى قانونية القرارات الصادرة بحقهم، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم الوظيفية والقانونية، ومطالبين بالحصول على مستحقاتهم كاملة في حال تأييد قرارات إنهاء الخدمة.