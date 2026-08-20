قرار في جامعة الإسكندرية بالاستغناء عن المعاملات الورقية واستبدالها بالرقمية

ناقش مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، المنعقد برئاسة الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، آليات تطوير المنظومة البحثية والتحول الرقمي (Digitalization). وأكدت الدكتورة عفاف العوفي أهمية التحول الرقمي في تطوير منظومة العمل الأكاديمي والإداري، مشيرة إلى أن رقمنة الدورة المستندية تمثل أحد الأهداف الاستراتيجية للجامعة، بما يسهم في الاستغناء التدريجي عن المعاملات الورقية التقليدية، واستبدالها بمستندات رقمية آمنة وسريعة وقابلة للتتبع، بما يدعم توجه جامعة الإسكندرية نحو تعزيز مكانتها والارتقاء بها إلى مصاف الجامعات العالمية من الفئة الأولى.

تحديث البرامج الأكاديمية واللوائح الدراسية

كما أكدت حرص الجامعة على الارتقاء بقطاع الدراسات العليا والبحث العلمي، من خلال تحديث البرامج الأكاديمية واللوائح الدراسية بما يواكب أحدث المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي، وتعزيز النشر العلمي الدولي، وتشجيع الباحثين والطلاب على إنتاج بحوث علمية متميزة والنشر بها في المجلات والدوريات العلمية الدولية.

وشددت على أهمية ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع، وتوجيه الأبحاث والرسائل العلمية نحو إيجاد حلول تطبيقية وعملية للتحديات التي تواجه قطاعات الصناعة والبيئة على المستويين المحلي والوطني.

وقدمت الدكتورة عفاف العوفي التهنئة لكلية العلوم بمناسبة إدراج مجلة Journal of Fractional Calculus and Applications (JFCA) الصادرة عن الكلية في قاعدة بيانات Scopus، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس جودة المحتوى العلمي لمجلات جامعة الإسكندرية، ويسهم في تعزيز حضورها الدولي ودعم انتشار الإنتاج العلمي للجامعة.

كما وجهت السادة وكلاء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية بضرورة إعداد دراسة شاملة لاحتياجات بناء القدرات (Capacity Building Study)، بما يسهم في الاستثمار في العنصر البشري، ورفع كفاءة الكوادر الجامعية، ودعم جهود رفع التصنيف الأكاديمي للجامعة، وتطوير البحث العلمي، وتحسين جودة الخدمات الإدارية والتعليمية.

واستعرضت الدكتورة بشرى سالم تقييم موقف جامعة الإسكندرية في التصنيفات العالمية، للوقوف على واقعها الحالي وتحديد مسارات التطوير المستقبلية، حيث تناولت موقع الجامعة في أبرز التصنيفات الدولية، وأهم المعايير المؤثرة بشكل مباشر في ترتيبها العالمي، ومن بينها معدلات النشر الدولي، ومعدلات الاستشهاد بالأبحاث، والسمعة الأكاديمية والتوظيفية، بما يسهم في تحديد مجالات التحسين وتعزيز تنافسية الجامعة على المستوى الدولي.