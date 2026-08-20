القبض على 3 أشخاص استعرضوا بدراجة نارية بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية وبصحبته شخصين بآداء حركات استعراضية بأحد الشوارع بالغربية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.





بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائدها (طالب "لا يحمل رخصة قيادة" ، والشخصين المرافقين لقائد الدراجة) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة بسيون، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 14 الجارى حال سيرهم بأحد الطرق بدائرة المركز بقصد الاستعراض.

تم التحفظ على الدراجة النارية .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





