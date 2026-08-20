رد قاس من الرئاسة التركية على تصريحات نتنياهو .. ماذا قالت ؟

أكد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران أن تهديدات نتنياهو وأكاذيبه ضد تركيا وسوريا تعكس عزلته الدولية ومخاوفه السياسية وأوهامه.



وقال في تصريحات له : سنواصل الوقوف إلى جانب الدول التي تنتهج سياسة قائمة على السلام في منطقتنا، وعلى رأسها سوريا، ومكافحة الأنشطة المزعزعة للاستقرار لنتنياهو مرتكب الإبادة الجماعية.



وأضاف : السياسة الخارجية السلمية لتركيا ستُفشل ألاعيب فاقدي الاعتبار أمثال نتنياهو الذين لا يتورعون عن إشعال المنطقة بأسرها من أجل ضمان مستقبلهم السياسي.



وتابع: التاريخ يُظهر بوضوح أنه لا يوجد شيء لا نستطيع فعله من أجل شعبنا وبقاء دولتنا ورخاء أمتنا.



وختم : لدينا الخبرة الكافية لعدم الانجرار وراء ألاعيب أشخاص مثل نتنياهو، وفيما يقوّضون السلام والاستقرار، فإن دولتنا تحظى بالتقدير في جميع أنحاء العالم لنهجها الساعي لتحقيق السلام.