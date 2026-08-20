بمشاركة 70 لاعبا بينهم المصري حمزة الغباشي.. أكاديمية NFL تكشف أربع مواجهات أمام مدارس ثانوية أمريكية

كشفت أكاديمية دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) في المملكة المتحدة عن برنامج مبارياتها وقائمتها للموسم الدراسي 2026-2027، في موسم جديد يضم مواجهات دولية قوية، ويجمع 70 طالبا رياضيا ينحدرون من 21 دولة مختلفة.

وتستقبل الأكاديمية، التي تتخذ من مدينة لوفبورو البريطانية مقرا لها، مواهب شابة من مختلف أنحاء العالم، وتوفر لها مسارا يجمع بين التعليم بدوام كامل والتدريب المكثف على كرة القدم الأمريكية، تحت إشراف جهاز فني متخصص.

افتتاح الموسم أمام فريق أمريكي

وتبدأ أكاديمية NFL موسمها في 20 أغسطس الجاري، عندما تستضيف فريق Marietta High School من ولاية جورجيا الأمريكية في لوفبورو. ويقطع فريق Blue Devils أكثر من 4,000 ميل لخوض أولى مبارياته في موسم 2026، على أن تبث المواجهة مباشرة عبر قناة NFL UK & Ireland على منصة YouTube.

وتتوجه الأكاديمية بعد ذلك إلى الولايات المتحدة لخوض مباراتين متتاليتين في ولاية أوهايو؛ الأولى أمام Archbishop Hoban High School في مدينة أكرون يوم 28 أغسطس، والثانية ضد Massillon High School في 4 سبتمبر. ويصنف الفريقان ضمن أكثر برامج كرة القدم الأمريكية للمدارس الثانوية تتويجا في الولاية.

مواجهات دولية في إنجلترا وأوروبا

وفي 6 أكتوبر، تعود الأكاديمية إلى ملعب Tottenham Hotspur في لندن لمواجهة Friendship Bowl Academy المكسيكية، في ثاني لقاء يجمع الطرفين، بعد مواجهة تاريخية أولى أقيمت في مدريد خلال الموسم الماضي. وتختتم الأكاديمية سلسلة مواجهاتها أمام الفرق الأمريكية بلقاء IMG Academy في برادنتون بولاية فلوريدا يوم 16 أكتوبر، وهي مواجهة تحولت إلى موعد سنوي منتظم ضمن برنامج الأكاديمية.

ويبدأ البرنامج الأوروبي في 12 سبتمبر بمواجهة GB Football Development في لوفبورو، تليها مباراة أمام Programm Berlin في 19 سبتمبر، ثم لقاء AVO Academy في 26 سبتمبر، وجميعها على أرض الأكاديمية. وفي 3 أكتوبر، تستضيف الأكاديمية فريق Benelux Football في لوفبورو، قبل أن تواجه Spanish National Team U19 في مدريد يوم 7 نوفمبر، وTeam Austria U19 في مدينة إنسبروك النمساوية يوم 14 نوفمبر.

أكثر من 50 خريجا في كرة القدم الجامعية

ويواصل كريس دورهام مهامه رئيسا لبرنامج أكاديمية NFL في المملكة المتحدة، بعدما تولى المنصب في سبتمبر 2025. ومن المنتظر أن يشارك أكثر من 50 من خريجي الأكاديمية في منافسات كرة القدم الجامعية التابعة للرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA) خلال العام الدراسي الجديد، بينهم أكثر من 30 لاعبا في القسم الأول.

وقال دورهام: «يجلب كل موسم مجموعة جديدة من الرياضيين ذوي الخلفيات المختلفة، وتتمثل مهمتنا في توفير البيئة التي تمكن كل واحد منهم من بلوغ إمكاناته. سيختبرنا هذا الجدول أمام بعض أفضل برامج كرة القدم للمدارس الثانوية في الولايات المتحدة، وأقوى فرق الشباب في أوروبا، وهذا هو بالضبط المستوى الذي يحتاج إليه طلابنا الرياضيون إذا كانوا يريدون الحصول على فرص داخل الملعب وخارجه».

وتضم قائمة أكاديمية NFL في المملكة المتحدة لموسم 2026-2027 لاعبين من 21 دولة وخلفيات متعددة. وتمثل أستراليا ومصر باللاعب حمزة الغباشي الذي يشغل مركز الخط الهجومي (OL)، فيما تضم أستراليا وساموا اللاعب Zarius Matavoa في مركزي الخط الدفاعي والطرف الضيق (DL/TE). ومن النمسا يشارك Lennox Imina-Osemwegie في مركزي الظهير والجري (LB/RB)، وMauricio Pires في مركز المستقبل (WR)، بينما يمثل النمسا وسوريا Shams Alnusyrat في مركز الخط الدفاعي (DL)، ويمثل بلجيكا Stan Pichon في مركزي المستقبل والظهير الدفاعي (WR/DB).

وتضم القائمة الكندية ستة لاعبين، هم Nathan Morris وAndrew Gomon في مركز الجري (RB)، وViktor Lachambre في مركز لاعب الوسط (QB)، وZian Iseghohi في مركز الظهير (LB)، وChris Kaleba في مركز الظهير الدفاعي (DB)، وBrendan McCausland في مركز الطرف الضيق (TE). أما الدنمارك فتمثل باللاعبين Silas Floche في مركز الطرف الضيق (TE)، وJulius Lefevre في مركز الخط الهجومي (OL).

ومن فنلندا تضم القائمة Aukusti Hugaerts في مركز الظهير الدفاعي (DB)، وTerho Vainio في مركز الظهير (LB)، وOliver Lehtinen في مركز الخط الهجومي (OL). وتمثل فرنسا باللاعبين Andrea Balay وMatheo Sompa وHugo Moutou، وجميعهم في مركز الظهير (LB).

وتملك ألمانيا أكبر تمثيل في القائمة، بواقع 13 لاعبا؛ هم Yasir Sani وOluwakemi Adeoshun وSem Wohlgemuth وHannes Schmidt في مركز الظهير (LB)، وDawens Albers وShaq Cisse في مركز الظهير الدفاعي (DB)، وArved Mohr في مركز لاعب الوسط (QB)، وJamil Secka في مركزي المستقبل والظهير الدفاعي (WR/DB)، وPaul Krause في مركزي الركل والركل الجزائي (K/P)، وAdeola Werner في مركزي الظهير الدفاعي والطرف الضيق (OLB/TE)، إلى جانب Obinna Esiogu وBenny Kubat وLeo Schoske في مركز الخط الدفاعي (DL). ويشارك Niko Kampas، من ألمانيا واليونان، في مركز الخط الهجومي (OL).

ويمثل ساحل العاج وفرنسا اللاعب Illias Tadjer في مركز الجري (RB)، بينما تضم القائمة اليابانية Alan Taniguchi في مركز الظهير الدفاعي (DB)، وLeon Donato في مركز المستقبل (WR). أما المكسيك فتمثل بثمانية لاعبين، هم Emiliano Albarran في مركز الظهير (LB)، وDiego Garcia وArmando Gamborino في مركز المستقبل، مع مشاركة Gamborino أيضا في مركز الظهير الدفاعي (WR/DB)، وDiego Tamez في مركز لاعب الوسط (QB)، وPatricio Manzano وLeonardo Rois في مركز الجري، مع مشاركة Rois كذلك في مركز الظهير الدفاعي (RB/DB)، إضافة إلى Maximiliano Guerrero وMatias Ortiz في مركز الخط الهجومي (OL).

وتضم القائمة النيجيرية Victor Yakchan وAugustine Irek في مركز الخط الدفاعي (DL)، بينما يمثل النرويج Tobias Gadeberg في المركز نفسه. ومن إسبانيا يشارك Tom Gabarro في مركزي الظهير الدفاعي والمستقبل (DB/WR)، فيما يمثل سويسرا Idriss Mougin في مركز المستقبل (WR).

وتضم قائمة المملكة المتحدة 19 لاعبا، هم Aston Peterkin وMalachy McMahon وJude Morais-Trigg وSeb Delzoppo في مركز المستقبل (WR)، وDevon Myrie في مركزي الطرف الضيق والظهير الدفاعي (TE/DB)، وIsrael Adelanwa وAshley Daniel في مركز الظهير الدفاعي (DB)، وMax O’Grady في مركز الظهير (LB)، وLucas Yeo في مركزي الجري والسنابر الطويل (RB/LS)، وMubarak Olalekan في مركز الظهير الدفاعي الخارجي (OLB)، وHugo Short وEwan Kite في مركز الطرف الضيق (TE)، وAlfie Galloway وJohn Denbigh وTyrone Stolarcyzk وAdam Ibironke وRiley Watt في مركز الخط الهجومي (OL)، وExauce Muteba وLJ Chanakira في مركز الخط الدفاعي (DL). ويكتمل الحضور البريطاني باللاعب Corey Pyke، الذي يحمل أيضا جنسية نيوزيلندا، ويشارك في مركز الخط الدفاعي (DL).

برنامج دولي لتطوير المواهب

وتدعم أكاديمية NFL الطلاب الرياضيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عاما، من خلال الجمع بين الدراسة والتدريب الرياضي عالي المستوى، والاستفادة من أفضل الممارسات والموارد المعتمدة في دوري NFL. ويقع مقر الأكاديمية في مركز لوفبورو الشهير للتميز الرياضي، بالشراكة مع Loughborough College وLoughborough University.

وفي أبريل 2026، أصبح سيدو تراوري أول خريج من أكاديمية NFL يتم اختياره في درافت الدوري، بعدما اختاره فريق Miami Dolphins في الجولة الخامسة، في محطة بارزة لمسيرة البرنامج في تطوير اللاعبين الشباب.

ويمتد النشاط الدولي للأكاديمية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال أكاديمية NFL APAC، التي افتتحت في غولد كوست بأستراليا في سبتمبر 2024، بالشراكة مع A.B. Paterson College وبدعم من مدينة غولد كوست وحكومة ولاية كوينزلاند، وتستهدف الرياضيين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما.