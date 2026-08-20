كبار مهندسي مصر يستعدون لتحسين كفاءة الخدمات والبنية الأساسية في أسوان

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، الدكتور مهندس محمد عبد الغنى نقيب المهندسين لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والنقابة ، والإستفادة من الخبرات الهندسية والإستشارية فى دعم جهود التنمية والتطوير بمختلف قطاعات العمل بالمحافظة.

جاء اللقاء بحضور نائب المحافظ وقيادات نقابة المهندسين بحضور أسامة رزق داود نائب المحافظ ، والدكتور مهندس مصطفى أبو زيد وكيل النقابة ، والمهندس خالد سعيد رئيس نقابة المهندسين الفرعية بأسوان ، حيث تناول اللقاء عدداً من الموضوعات والأفكار المتعلقة بالتخطيط والتطوير وتحسين كفاءة الخدمات والبنية الأساسية داخل المحافظة.

رؤية متكاملة للتنمية وفقاً لمستهدفات أسوان 2040

وإستعرض المهندس عمرو لاشين الجهود التى تبذلها المحافظة فى مختلف قطاعات العمل وفقاً لرؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى ، وتواكباً مع مستهدفات رؤية مصر 2030 فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبالتوازى مع أجندة أفريقيا 2063 ، موضحاً أنه تم العمل على تحليل القيمة التنافسية لكل مركز ومدينة ، ودراسة التركيبة السكانية والإمكانات المتاحة بما يسهم فى تحقيق الربط الشامل بين الريف والريف ، والريف والحضر من خلال تعزيز الترابط الإجتماعى والإقتصادى والتوسع فى سلاسل الإمداد .

جهود متنوعة



أسوان مركز إقليمى للخدمات اللوجستية والتجارية

وأشار محافظ أسوان إلى أن هذه الرؤية تستهدف تحويل المحافظة إلى مركز إقليمى متكامل للخدمات اللوجستية والتجارية، بما يعزز بناء مستقبل إستثمارى ولوجستى أكثر تكاملاً لعاصمة الاقتصاد الإفريقى، ويدعم محور التنمية الاستراتيجى "القاهرة / كيب تاون"، بإعتباره أحد المحاور الرئيسية للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمى والدولى ، مشيداً بالدور الوطنى الذى تقوم به نقابة المهندسين لخدمة أبناء المجتمع المصرى .

مقترحات لإعادة التخطيط المرورى بمدينتى أسوان وإدفو

وشهد اللقاء عرض عدد من الأفكار والمقترحات الخاصة بإعادة التخطيط المرورى وتوزيع الإتجاهات داخل مدينتى أسوان وإدفو بما يسهم فى تحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتيسير حركة المواطنين والزائرين ، فضلاً عن بحث إعداد دراسة متكاملة للاستغلال الأمثل للمساحات الناتجة عن تغطية مصرف السيل ، وتحقيق أقصى إستفادة ممكنة منها بما يخدم خطط التطوير والتنمية بالمحافظة .



نقابة المهندسين تؤكد إستعدادها لدعم مشروعات التنمية بأسوان

ومن جانبه، أعرب الدكتور مهندس محمد عبد الغنى عن تقديره وإحترامه للرؤية المستنيرة للمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وجهوده المتواصلة للنهوض بالتطوير والعمران داخل المحافظة ، مؤكداً أن نقابة المهندسين على أتم إستعداد لتقديم أوجه الدعم والإستشارات والتدخلات الهندسية ، ووضع التصورات الفنية اللازمة للموضوعات والمشروعات المختلفة .

كما أكد نقيب المهندسين أن النقابة تمتلك فريقاً إستشارياً متخصصاً من أكفأ المهندسين ، إلى جانب عدد من المكاتب الإستشارية الكبرى بما يؤهلها للمشاركة بخبراتها الفنية وفكرها الهندسى والعلمى فى دعم قصص النجاح وسلسلة الإنجازات التى تشهدها محافظة أسوان ، والمساهمة فى تنفيذ المشروعات وفق أسس علمية وهندسية متطورة ، مشيداً بالتعاون الدائم والمثمر مع المحافظة ، ومثمنًا ما تقدمه من دعم وتيسيرات لنقابة المهندسين بما يسهم فى تمكينها من القيام بأنشطتها ودورها فى خدمة المهندسين.

يعكس اللقاء حرص محافظة أسوان على توسيع قاعدة التعاون مع النقابات والجهات المتخصصة والإستفادة من الخبرات الهندسية والإستشارية فى دعم خطط التنمية والتطوير بما يسهم فى تحسين كفاءة التخطيط والخدمات ، وتعظيم الإستفادة من المقومات والإمكانات المتاحة ، وتحقيق مستهدفات رؤية أسوان 2040 وبناء مستقبل تنموى وإستثمارى أكثر تكاملاً.