ذنوب يفعلها المسلم تؤجل قبول التوبة.. تعرف عليها

أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، ويغفر الذنوب لمن تاب إليه توبة صادقة، إلا أن الذنوب المتعلقة بحقوق الآخرين لا تكتمل التوبة منها إلا برد الحقوق إلى أصحابها.

وقال شلبي، خلال تصريح له، إن الإنسان إذا ارتكب ذنبًا، أيًّا كان، فعليه أن يسارع بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى من خلال التوبة الصادقة، مشيرًا إلى أن من شروط التوبة أن يسعى الإنسان إلى رد الحقوق والمظالم إلى أصحابها.

ذنوب تؤجل قبول التوبة

وأضاف أنه إذا ظلم الإنسان شخصًا آخر وأخذ منه شيئًا بغير حق، فعليه أن يرد ما أخذه إلى صاحبه، إلى جانب الندم على الذنب، والاستغفار والتوبة، والعزم الصادق على عدم العودة إلى هذا الفعل مرة أخرى، موضحًا أن رد الحق هو جزء من إتمام التوبة في الذنوب المتعلقة بحقوق العباد.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الظلم لا يقتصر على الأمور المادية أو المالية، وإنما قد يكون ظلمًا معنويًا أو نفسيًا، مثل إهانة الإنسان أو سبه أو الإساءة إليه، موضحًا أنه إذا كانت المظلمة مادية فيجب رد المال أو الشيء إلى صاحبه، أما إذا كانت معنوية فيجب الاعتذار إلى من وقع عليه الظلم وطلب مسامحته.

وأكد الدكتور محمود شلبي أن التوبة من الظلم تقوم على إزالة أثر المظلمة قدر المستطاع، ورد الحقوق إلى أصحابها، مع الندم على الذنب والعزم على عدم العودة إليه، موضحًا أن هذه هي من شروط التوبة الصادقة وطلب مغفرة الله سبحانه وتعالى.

