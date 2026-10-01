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مستشار الرئيس السيسي لشئون الصحة والوقاية: الطاعون لا يُقارن بـ «كورونا» وعلاجه متوفر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستشار الرئيس السيسي لشئون الصحة والوقاية: الطاعون لا يُقارن بـ «كورونا» وعلاجه متوفر

مستشار الرئيس
مستشار الرئيس
رحمة سمير

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر اليوم الأربعاء، إن اسم الطاعون يثير الخوف نتيجة للأوبئة التي انتشرت في القرون الماضية، حيث لم تكن هناك وسائل تشخيص أو علاج، وتسبب الوباء آنذاك في وفاة ملايين الأشخاص.


وقال مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إنه لا يوجد حتى الآن أي تأكيد علمي أو بحثي، سواء من روسيا أو من منظمة الصحة العالمية، حول وفاة باحثة الطاعون في روسيا وما إذا كانت إصابتها ناتجة عن تعرضها للبكتيريا، لكن هناك احتمالية لحدوث ذلك.
وأضاف "تاج الدين" أنه في حال حصول مريض الطاعون على العلاج بشكل سريع، فإن العلاج أصبح متوفرا بشكل كبير، وهناك 4 أو 5 أنواع من الأدوية عن طريق الحقن أو الفم، مشيرًا إلى أن المضادات الحيوية المتاحة لعلاج الطاعون تستغرق فترة علاج تتراوح بين 10 و15 يومًا، وإن أخطر أنواع الطاعون هو الذي ينتقل من إنسان إلى إنسان.
واختتم مستشار الرئيس تصريحاته قائلاً، إن الطاعون موجود في بعض الدول بعدد قليل جدًا من المصابين يُعد على أصابع اليد، وإنه لا يوجد أي وجّه للمقارنة بين كورونا والطاعون.

https://www.facebook.com/share/v/14yptoPzKKP/?mibextid=wwXIfr

مستشار الرئيس الطاعون بكورونا شؤون الصحة والوقاية

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