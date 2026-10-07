«من احترام مواقيت الله إلى الأبدية».. البابا تواضروس يعلن 5 معايير لاستثمار الوقت

في حياة الإنسان لا تتوقف قيمة الوقت عند عدد الساعات التي تمر، وإنما في الطريقة التي يختار بها أن يستثمرها، ومن هذا المنطلق، تناول قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، «قانون حفظ الوقت»، خلال عظته الأسبوعية بالمقر البابوي بالقاهرة، ضمن سلسلة «قوانين روحية للحياة»، بحضور عدد من أحبار الكنيسة وكهنة كنائس قطاع شبرا الجنوبية وزوجاتهم.

وأوضح قداسة البابا أن الوقت هو المُنظِّم للحياة، لافتًا إلى أن الخادم يحتاج إلى أوقات للحب والإصغاء والمعرفة والصلاة والراحة، ومؤكدًا أن أروع هدية يقدمها الإنسان لمن يحب هي وقته، لأنه يقدم من عمره.

وحدد قداسته خمسة معايير لحفظ الوقت واستثماره، تبدأ بـ«اعرف وقتك»، ثم «احترم مواقيت الله»، و«استثمر الوقت»، و«لا تضيّع وقتك في الندم»، وأخيرًا «اربط وقتك دائمًا بالأبدية»، حتى يكون للوقت هدف وقيمة روحية تتجاوز حدود الحياة اليومية.