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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا تواضروس يلتقي كهنة شبرا الجنوبية.. ويؤكد: افتقاد الشعب في بيوتهم يصنع الأبوة

البابا تواضروس وآباء الكنيسة الأرثوذكسية
البابا تواضروس وآباء الكنيسة الأرثوذكسية
ميرنا رزق

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، عقب اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته، كهنة كنائس قطاع شبرا الجنوبية، وأسرهم، بحضور نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام المشرف على القطاع.

قدم نيافة الأنبا مكاري في بداية اللقاء الشكر لقداسة البابا على حرصه على لقاء الآباء الكهنة بشكل دوري واهتمامه بالاطمئنان عليهم وعلى أسرهم. فيما وجه الكهنة وزوجاتهم عددًا من الأسئلة الخاصة بالخدمة والعمل الرعوي، لقداسته، وأجابهم عليها.

وفي سياق الحوار أكد قداسة البابا على معانٍ أساسية في الخدمة منها، أهمية افتقاد أبناء الكنيسة في بيوتهم والاطمئنان على أحوالهم، وقال قداسته: "حينما تصلي القداس فأنت مصلي وحينما تعظ فأنت معلم ولكن حينما تفتقد شعبك في بيوتهم فأنت أب!".

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الأنبا مكاري الكهنة الكنيسة

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