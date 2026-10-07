البابا تواضروس: أروع هدية تقدمها لمن تحب هي وقتك.. ولا تضيّع عمرك في الندم

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية، مساء اليوم الأربعاء، من المقر البابوي بالقاهرة، بحضور عدد من أحبار الكنيسة وكهنة كنائس قطاع شبرا الجنوبية وزوجاتهم، وذلك ضمن سلسلة «قوانين روحية للحياة»، متناولًا في عظته الثامنة عشرة «قانون حفظ الوقت».

معايير لحفظ الوقت

وأكد قداسة البابا أن الوقت هو المُنظِّم للحياة، مشيرًا إلى أن الخادم يحتاج إلى تخصيص وقت للحب والإصغاء والمعرفة والصلاة والراحة، موضحًا أن أروع هدية يمكن أن يقدمها الإنسان لمن يحبه هي وقته، لأنه في الحقيقة يقدم جزءًا من عمره.

وحدد قداسته خمسة معايير لحفظ الوقت واستثماره، وهي: أن يعرف الإنسان وقته وينظم مسؤولياته، ويحترم مواقيت الله في حياته، ويستثمر وقته بأمانة، وألا يضيّعه في الندم على الماضي، بل يتعلم من أخطائه وينظر إلى المستقبل، وأن يربط وقته دائمًا بالأبدية، ليكون لحياته وخدمته هدف روحي.