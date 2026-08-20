مصر وتركيا يحذران من إقدام إسرائيل على تنفيذ مشروع E1 الاستيطاني بالضفة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أهمية تكثيف المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة والتوصل إلى تفاهمات شاملةومستدامة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وأكد وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع نظيره التركي، ضرورة العودة الى المسارات الدبلوماسية وخفض حدة التصعيد العسكري بالمنطقة.



وشددا وزيرا خارجية مصر وتركيا، على أهمية مواصلة بذل الجهود لتنفيذ خطة الرئيس ترامب للسلام في غزة ودفع إسرائيل إلى الالتزام باستحقاقات المرحلة الأولى وخارطة الطريق.

وحذرا وزيرا خارجية مصر وتركيا من إقدام إسرائيل على تنفيذ مشروع E1 الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة لما يمثله من تهديد خطير لوحدة الأراضي الفلسطينية.

وتلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا من هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية، اليوم الخميس ٢٠ أغسطس، وذلك في إطار التواصل والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

تناول الاتصال آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوترات، حيث أكد الوزيران أهمية تكثيف المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة والتوصل إلى تفاهمات شاملة ومستدامة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدين ضرورة العودة الى المسارات الدبلوماسية وخفض حدة التصعيد العسكري الجاري بالمنطقة.