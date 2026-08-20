الاوقاف تعلن موعد الاختبار الشفوي للأئمة المتقدمين لمسابقة الإيفاد الدائم

تعلن وزارة الأوقاف عن موعد الاختبار الشفوي (الشرعي واللغة الأجنبية) للأئمة المتقدمين لمسابقة الإيفاد الدائم (اللغات) لعام ٢٠٢٦م، وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٤/٨/٢٠٢٦م، بمسجد النور بالعباسية، في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وتؤكد الوزارة أنه لن يُسمح بدخول الاختبار إلا بعد إحضار المستندات المطلوبة، وهي:

- صورة بطاقة الرقم القومي، مع الاطلاع على الأصل.

- صورة المؤهل، مع الاطلاع على الأصل.

- صورة المؤهل الأعلى – إن وجد – مع الاطلاع على الأصل.

- صورة شخصية حديثة.

وتهيب الوزارة بجميع المتقدمين الالتزام بموعد ومكان الاختبار، وإحضار المستندات المطلوبة كاملة؛ حتى يتسنى لهم أداء الاختبار في الموعد المحدد.

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