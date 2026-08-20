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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزارة الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة البحثية لدارسي مراكز الثقافة الإسلامية

الاوقاف
الاوقاف
إيمان طلعت

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الفائزين في المسابقة البحثية المخصصة لدارسي مراكز الثقافة الإسلامية، التي سبق أن طرحتها الوزارة عبر صفحتها الرسمية بتاريخ ٢٨ من مارس ٢٠٢٦م، وذلك في ضوء اهتمامها بتشجيع البحث العلمي، وتنمية مهارات الدارسين، وبث روح التنافس العلمي بينهم.

وتهدف المسابقة إلى الارتقاء بمستوى العمل بمراكز الثقافة الإسلامية، وتحفيز الدارسين على التعمق في القضايا الفكرية والعلمية المرتبطة برسالة الوزارة، إلى جانب التعريف بالمحاور الأربعة التي حددتها الوزارة بوصفها خريطة للعمل خلال السنوات المقبلة.

وتأتي المسابقة ضمن جهود الوزارة لدعم البحث العلمي وتشجيع الدارسين على الإسهام الفكري والعلمي، وتنمية قدراتهم البحثية، بما يفتح أمامهم آفاقًا أوسع للمشاركة في مسيرة التطوير والتجديد، وخدمة العلم والدعوة والمجتمع.

وتتقدم وزارة الأوقاف بخالص التهنئة إلى جميع الفائزين، راجية لهم مزيدًا من التوفيق والتميز، ومواصلة العطاء العلمي والبحثي، والاستفادة مما اكتسبوه من معارف ومهارات في خدمة العلم والدعوة والمجتمع.

وللاطلاع على أسماء الفائزين، اضغط هنا

الأوقاف أسماء الفائزين في المسابقة البحثية لدارسي مراكز الثقافة الإسلامية مراكز الثقافة الإسلامية

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