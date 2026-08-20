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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف: 4440 مقرأة و1202مجلس لتصحيح القراءة واختبارات كفاءة المحفظين خلال أسبوع

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

كشفت وزارة الأوقاف حصاد أنشطة الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة خلال الأسبوع الثاني من أغسطس 2026، عن تكثيف جهودها في خدمة القرآن الكريم، من خلال عقد أكثر من 4440 مقرأة قرآنية، إلى جانب تنظيم 1202 مجلس لتصحيح القراءة واختبارات كفاءة المحفظين، في إطار التوسع في برامج تعليم القرآن وضبط التلاوة والارتقاء بمستوى القائمين على تحفيظه.

وأوضحت الوزارة، في منشورين لها عبر منصتها الإلكترونية، أن أنشطة الأسبوع امتدت خلال الفترة من السبت 8 أغسطس حتى الجمعة 14 أغسطس 2026، وشملت مختلف المديريات الإقليمية، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ضمن برامج دعوية وعلمية وثقافية وتوعوية تستهدف خدمة المواطنين وتعزيز الحراك الديني والعلمي في المساجد.

أكثر من 4440 مقرأة لخدمة القرآن الكريم

وأبرزت وزارة الأوقاف ما شهدته المديريات خلال الأسبوع من نشاط مكثف في مجال خدمة القرآن الكريم، من خلال المقارئ القرآنية ومجالس تصحيح القراءة واختبارات كفاءة المحفظين، بما يعكس اهتمام الوزارة بتوسيع نطاق برامج التلقي والترتيل، وضمان أداء القرآن الكريم بصورة صحيحة.

ويأتي هذا النشاط ضمن منظومة متكاملة تستهدف دعم تعليم القرآن الكريم، وإتاحة فرص أوسع للراغبين في التلاوة والتعلم، إلى جانب العمل على رفع كفاءة المحفظين والقائمين على تعليم كتاب الله.

برامج الفقه والتكوين العلمي

وفي مجال الفقه والتكوين العلمي، أعلنت الوزارة تنفيذ 628 مجلسًا للفقه في 6 مديريات، هي البحر الأحمر والسويس ومطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء، وذلك بعد صلاة المغرب.

كما شملت الأنشطة تنظيم 26 مجلسًا للفقه للواعظات في 8 مديريات، إلى جانب تنفيذ 3292 درسًا منهجيًا للأئمة في جميع المديريات، فضلًا عن 89 درسًا منهجيًا للواعظات في 13 مديرية.

البرنامج الصيفي للطفل في 20880 مسجدًا

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء، تواصل تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل في 20880 مسجدًا على مستوى جميع المديريات، يومي الاثنين والأربعاء بعد صلاة العصر.

كما شهد الأسبوع تنفيذ 27 أسبوعًا ثقافيًا بالمديريات الإقليمية، بما يدعم البرامج الموجهة للأطفال والنشء ويتيح لهم أنشطة دينية وثقافية وتربوية داخل المساجد.

625 ندوة علمية و383 مجلسًا علميًا

وعلى مستوى الأنشطة العلمية، نفذت وزارة الأوقاف 625 ندوة علمية في مديريات البحر الأحمر والسويس ومطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء، وذلك يوم الاثنين بعد صلاة المغرب.

كما تضمنت خطة الأسبوع تنفيذ 383 مجلسًا علميًا في المديريات الإقليمية، باستثناء المديريات الحدودية الست، إلى جانب تنفيذ 2036 منبرًا ثابتًا في مختلف المديريات يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب.

وشهدت المساجد الكبرى كذلك تنظيم مجالس لقراءة البردة الشريفة للإمام البوصيري رضي الله عنه في 3392 مسجدًا، يوم الخميس، بالإضافة إلى تنفيذ ندوة «عقيدتي» يوم الأربعاء بالتعاون مع صحيفة الجمهورية.

قوافل دعوية وشبابية ومجتمعية

وفي مجال القوافل الدعوية، نفذت الوزارة 3 قوافل مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف يوم الجمعة 14 أغسطس 2026، إلى جانب 26 قافلة دعوية للواعظات في المديريات الإقليمية، بمشاركة 100 واعظة.

كما نفذت الوزارة القافلة الدعوية للمناطق المستهدفة والأكثر احتياجًا في مديريات القاهرة والسويس وبورسعيد، في إطار توجيه النشاط الدعوي إلى المناطق التي تحتاج إلى مزيد من البرامج التوعوية.

وامتدت البرامج إلى 10600 مسجد محوري في جميع المديريات الإقليمية، إلى جانب تنفيذ 1014 قافلة شبابية بالتعاون مع وزارة الشباب، و13 قافلة للرحمة والمواساة بالتعاون مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي.

200 ندوة صحية وثقافية بالتعاون مع مؤسسات الدولة

وفي إطار التعاون بين وزارة الأوقاف ومؤسسات الدولة، شهد الأسبوع تنفيذ 100 ندوة صحية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، فضلًا عن 100 ندوة في قصور الثقافة بالتعاون مع وزارة الثقافة.

وأكدت الوزارة أن هذه الأنشطة تعكس اتساع مجالات العمل الدعوي والعلمي والثقافي والتوعوي، وتدعم حضور المسجد في خدمة المجتمع، إلى جانب تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية في مجالات التوعية الدينية والصحية والثقافية والمجتمعية.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير العمل الدعوي والتوسع في البرامج القرآنية والعلمية، بما يسهم في تعزيز ثقافة التلاوة الصحيحة، ورفع كفاءة المحفظين والأئمة والواعظات، وتقديم برامج متنوعة لمختلف الفئات العمرية في المساجد والمديريات على مستوى الجمهورية.

وزارة الأوقاف وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري المقارئ القرآنية مجالس تصحيح القراءة البرنامج الصيفي للطفل

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