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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يهنئ مرشحة الوزارة لفوزها بالمركز الرابع في مسابقة الملك عبد العزيز

إيمان جمال
إيمان جمال
عبد الرحمن محمد

هنأ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، مرشحة وزارة الأوقاف إيمان جمال فاروق حسن، بمناسبة فوزها بالمركز الرابع في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها السادسة والأربعين، التي أقيمت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وجاء فوز إيمان جمال فاروق بالمركز الرابع في الفرع الأول، المخصص لحفظ القرآن الكريم كاملاً، مع حسن الأداء والتجويد والقراءات السبع المتواترة من طريق الشاطبية، في إنجاز مشرف يضاف إلى سجل المشاركات المصرية المتميزة في المسابقات القرآنية الدولية.

وأعرب وزير الأوقاف عن خالص تهنئته لمرشحة وزارة الأوقاف، مشيدًا بمستواها المتميز وأدائها المشرف، مؤكدًا أن هذا الفوز يجسد ما يتمتع به أبناء وبنات مصر من تميز في حفظ كتاب الله تعالى وإتقانه وتلاوته، ويعكس المستوى المتميز لأبناء وزارة الأوقاف في المحافل القرآنية الدولية.

وقد قرر وزير الأوقاف تكريم إيمان جمال فاروق؛ تقديرًا لفوزها المشرف، وتشجيعًا لها على مواصلة مسيرتها في خدمة كتاب الله تعالى، مؤكدًا أن الوزارة تحرص على دعم ورعاية المتميزين من أبنائها، وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات القرآنية الدولية.

وزير الأوقاف وزارة الأوقاف يمان جمال فاروق مسابقة الملك عبد العزيز الدولية

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