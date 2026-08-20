رئيس قطاع المعاهد يتفقد امتحانات الثانوية والإعدادية الأزهرية للدور الثاني

تفقد د. أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الخميس، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني بمعهد البعوث الإسلامية، لمتابعة انتظام سير أعمال الامتحانات والاطمئنان على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم.

وأدى طلاب القسم الأدبي بمعهد البعوث الامتحان في مادتي الحديث والجغرافيا، فيما أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي القرآن الكريم والحديث، كما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي اللغة العربية (الورقة الثانية) والعلوم.

وخلال جولته، تابع الدكتور أحمد الشرقاوي انتظام العمل داخل اللجان، ومدى الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للامتحانات، مؤكدًا أهمية توفير المناخ الملائم للطلاب، بما يساعدهم على أداء الامتحانات في هدوء ويسر.

وقال الدكتور أحمد الشرقاوي إن قطاع المعاهد الأزهرية يتابع أعمال الامتحانات بصورة مستمرة من خلال غرفة العمليات المركزية، للوقوف على انتظام اللجان والتعامل الفوري مع أي مستجدات، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية تستهدف الاطمئنان على سير الامتحانات وفق الضوابط والتعليمات المقررة.

وتستمر امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية حتى الخميس 27 أغسطس 2026، وتُجرى الامتحانات في 334 لجنة على مستوى الجمهورية، ويشارك في أعمالها 12 ألفًا و717 ملاحظًا.