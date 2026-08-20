جامعة الأزهر تفتح باب التحويل للطلاب الوافدين.. تعرف على الموعد والشروط

أعلنت جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمود صديق، بدء استقبال طلبات التحويل ونقل القيد بين كليات الجامعة للطلاب والطالبات الوافدين، سواء من الطلاب المستجدين أو الباقين للإعادة، وذلك للعام الجامعي 2026/2027، اعتبارًا من اليوم، الخميس 20 أغسطس 2026.

موعد التحويل بين كليات جامعة الأزهر للوافدين

وأوضحت جامعة الأزهر أن تقديم طلبات التحويل ونقل القيد يستمر خلال الفترة المحددة من الخميس 20 أغسطس 2026 وحتى الأحد 17 سبتمبر 2026، مع الالتزام بمجموعة من القواعد المنظمة لضمان استيفاء الطلاب للشروط المطلوبة.

وتشترط الجامعة أن يكون الطالب أو الطالبة مستوفيًا لقواعد القبول والحد الأدنى لمجموع الدرجات، سواء المجموع الأصلي أو الاعتباري، الذي كانت الكلية قد قبلت به في العام الذي حصل فيه الطالب على شهادة الثانوية.

شروط تحويل الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر

وأكدت الجامعة عدم السماح بتحويل الطلاب والطالبات الوافدين إلى كليات الأقاليم، كما لا يمكن التراجع عن قرار نقل القيد بعد الموافقة عليه واعتماده، أيًا كانت الأسباب أو المبررات التي يقدمها الطالب.

ويشترط لإتمام التحويل أو نقل القيد الحصول على موافقة عميدي الكليتين المعنيتين، على أن تتم الإجراءات خلال المدة التي حددتها الجامعة.

كما شددت الجامعة على عدم السماح بتحويل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المعادلة إلى الكليات الشرعية، مع ضرورة التأكد من اجتياز الطلاب والطالبات الوافدين غير الناطقين باللغة العربية للمستويات اللغوية المؤهلة للقيد، وذلك من خلال مراكز اللغة العربية المعتمدة بالأزهر الشريف ومركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

ولا يسمح كذلك بالتحويل أو نقل القيد للطلاب الذين استنفدوا فرصهم وفقًا للقواعد المنظمة.

الكليات المحظور التحويل إليها

وتضمنت ضوابط جامعة الأزهر عدم السماح بنقل قيد الطلاب والطالبات الوافدين إلى عدد من الكليات، وهي كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والتمريض.

كما يحظر التحويل إلى الكليات أو الشعب التي تشترط إجراء اختبارات قبول، وفقًا للقواعد المعمول بها في الجامعة.

وبالنسبة للطلاب الوافدين الحاصلين على شهادة تخصص القراءات والمرشحين للالتحاق بكلية القرآن الكريم بطنطا، فلا يسمح لهم بنقل القيد إلى كليات أخرى، مع إتاحة التحويل إلى كلية العلوم الإسلامية للطلاب الوافدين، شعبة القراءات، بنظام المصروفات وبالعملة الأجنبية.

ضوابط نقل قيد الطلاب الوافدين

وأتاحت الجامعة نقل قيد الطلاب الوافدين الذين أتموا دراستهم بمركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها خلال الفترة الزمنية المحددة لإجراءات التحويل.

وتتولى الكليات المعنية حصر حالات التحويل ونقل القيد وإبلاغ الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، إدارة الوافدين، بالبيانات الخاصة بها، على أن يكون إتمام التحويل مشروطًا بالحصول على موافقة رئيس جامعة الأزهر.

وأشارت الجامعة إلى أن تسجيل بيانات طلبات التحويل ونقل القيد يتم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لجامعة الأزهر، وذلك خلال المواعيد المحددة ووفق الضوابط المعلنة.