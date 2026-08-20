محمد عبدالجليل : أتمنى أن يكون الأهلي حازمًا مع إمام عاشور .. و«عموتة» مدرب صارم

أكد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن الحسين عموتة مدرب صارم ولن يسمح بتصرفات إمام عاشور .

وقال “عبد الجليل” في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا إف إم: إمام عاشور هيعمل صداع الأهلي على مدار الموسم ولابد أن يأخذ الأهلي موقفًا أكبر مع إمام عاشور، وحسين عموتة مدرب رخم ولا يسمح بتصرفات إمام عاشور.



وأضاف: استبعاد إمام عاشور من مواجهة الأهلي وبرشلونة دليل قوي على قوة شخصية الحسين عموتة وهو يعلم أن المدرب صارم.

وتابع: الموافقة على رحيل امام عاشور هو القرار الأفضل للأهلي في هذا الموسم، من أجل تجنب صداع اللاعب وأزماته في الموسم الجديد.