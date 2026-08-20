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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الجيش الملكي يجدد مفاوضاته لضم جناح الأهلي وينتظر قرار عموتة

الأهلي
الأهلي
عمرو مصطفى

رفع نادي الجيش الملكي المغربي عرضه المالي للتعاقد مع رضا سليم، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل رغبة النادي المغربي في حسم الصفقة قبل غلق باب القيد.

الجيش الملكي يرفع عرضه لضم رضا سليم

 

وكشف مصدر مطلع على المفاوضات أن الجيش الملكي تقدم بعرض جديد إلى إدارة النادي الأهلي بقيمة  400 ألف دولار ، من أجل الحصول على خدمات رضا سليم بشكل نهائي، وذلك بزيادة قدرها  100 ألف دولار  عن العرض السابق الذي تقدم به النادي المغربي لضم اللاعب.

ويأتي العرض الجديد من جانب الجيش الملكي في ظل تمسك النادي بالحصول على خدمات رضا سليم، خاصة مع اقتراب موعد غلق فترة الانتقالات الصيفية في المغرب، والمقرر أن ينتهي في  15 سبتمبر المقبل ، وهو ما يدفع مسؤولي النادي المغربي إلى سرعة حسم موقف الصفقة.

وينتظر نادي الجيش الملكي رد إدارة الأهلي على العرض الجديد، خاصة أن مسؤولي النادي المغربي يفضلون معرفة موقف القلعة الحمراء بشكل رسمي قبل الدخول في أي مفاوضات جديدة حول المقابل المالي أو شروط التعاقد.

  عموتة يحسم موقف رضا سليم

 

ومن المنتظر أن يكون قرار المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، عاملًا أساسيًا في تحديد مستقبل رضا سليم خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الجهاز الفني سيعيد تقييم قائمة الفريق واحتياجاته عقب عودة بعثة الأهلي من إسبانيا وانتهاء معسكر الإعداد.

ويترقب مسؤولو الجيش الملكي معرفة رأي عموتة في استمرار رضا سليم مع الأهلي، وما إذا كان اللاعب ضمن حساباته الفنية للموسم الجديد، أم أن الجهاز الفني لن يمانع في رحيله حال وصول عرض مناسب لإدارة النادي.

وتسعى إدارة الجيش الملكي إلى استغلال الفترة المتبقية قبل غلق باب القيد في المغرب لحسم الصفقة، بينما تدرس إدارة الأهلي العرض الجديد بالتنسيق مع الجهاز الفني، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل اللاعب.

ويأتي اهتمام الجيش الملكي بضم رضا سليم في ظل معرفة النادي المغربي بقدرات اللاعب، خاصة أنه سبق له ارتداء قميص الفريق قبل انتقاله إلى الأهلي، ما يجعله هدفًا رئيسيًا لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.
 

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