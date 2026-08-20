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بعد أنباء زيادة الأسعار 35% .. أول رد رسمي من «القومي للاتصالات»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد أنباء زيادة الأسعار 35% .. أول رد رسمي من «القومي للاتصالات»

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم

في ظل تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار خدمات الإنترنت والمحمول خلال الفترة المقبلة بنسبة تصل إلى 35%، خرج الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحسم حقيقة هذه الأنباء، وتوضيح موقفه الرسمي من أي زيادات مرتقبة في أسعار خدمات الاتصالات.

وأكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن ما يتم تداوله بشأن زيادة أسعار خدمات الإنترنت والمحمول بنسبة 35% غير صحيح، مشددًا على عدم صدور أي قرار رسمي حتى الآن بشأن تحريك أسعار خدمات الاتصالات.

القومي للاتصالات ينفي زيادة الأسعار

وقال المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الأنباء المتداولة بشأن اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار خدمات الإنترنت والمحمول خلال الفترة المقبلة بنسبة 35% لا أساس لها من الصحة.

وأوضح أن الجهاز لم يصدر أي قرار رسمي بزيادة أسعار خدمات الاتصالات، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يعدو كونه شائعات ومنشورات غير صحيحة يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لا قرار رسمي بتحريك أسعار الإنترنت والمحمول

وشدّد المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن أي تغيير في أسعار خدمات الاتصالات لا يتم بشكل غير معلن، موضحًا أن الجهاز يحرص على إبلاغ المواطنين بأي قرارات تتعلق بأسعار الخدمات من خلال القنوات الرسمية.

وأكد أنه في حال اتخاذ قرار بتحريك أسعار خدمات الإنترنت أو المحمول، سيتم الإعلان عنه رسميًا من جانب الجهاز، حتى يكون المواطن على علم بالتفاصيل الجديدة وتوقيت تطبيقها.

كيف يتم الإعلان عن أي زيادة؟

وأشار محمد إبراهيم إلى أن المواطنين يجب ألا يعتمدوا على المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات المتعلقة بأسعار خدمات الاتصالات، داعيًا إلى تحري الدقة قبل تداول مثل هذه الأخبار.

وأوضح أن أي زيادة رسمية في أسعار خدمات الاتصالات سيتم الإعلان عنها من خلال بيان رسمي صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو ما يضمن وصول المعلومة الصحيحة للمواطنين بعيدًا عن الشائعات.

أسعار الاتصالات كما هي حتى الآن

وأكد المتحدث الرسمي أن أسعار خدمات الإنترنت والمحمول لم تشهد أي تحريك جديد حتى الآن، نافيًا ما تردد بشأن تطبيق زيادة تصل إلى 35% خلال الفترة المقبلة.

وطالب المواطنين بعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة، خاصة تلك التي تحدد نسبًا معينة للزيادة دون الاستناد إلى قرار رسمي صادر عن الجهات المختصة.

رسالة للمواطنين بشأن شائعات الأسعار

واختتم المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز سيعلن بشكل واضح ورسمي عن أي قرارات جديدة تتعلق بأسعار خدمات الاتصالات، مُشدّدًا على أن نسبة الـ35% المتداولة حاليًا لا تمثل زيادة رسمية معتمدة، ولا يوجد حتى الآن قرار صادر بتحريك أسعار الإنترنت أو خدمات المحمول.

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