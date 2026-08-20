النزلاء بخير وسلام .. السيطرة على حريق داخل مخزن ملحق بدار لرعاية الأيتام ببورسعيد

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد على حريق نشب داخل مخزن ملحق بإحدى دور رعاية الأيتام بنطاق حي المناخ، دون وقوع أي إصابات بين النزلاء أو المواطنين، فيما نجحت القوات في منع امتداد النيران إلى أماكن إقامة الأطفال.

الولاد بسلام.. السيطرة على حريق داخل مخزن ملحق بدار تحسين صحة بورسعيد لرعاية الأيتام

وتلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا يفيد بتصاعد ألسنة اللهب من أحد المباني التابعة لإحدى دور رعاية الأيتام، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء بقيادة العميد عبد الله سعادة، مدير إدارة الحماية المدنية

بمحافظة بورسعيد، إلى موقع البلاغ، حيث تبين تصاعد النيران بكثافة من مخزن ملحق بالدار.

ودفعت الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء متطورة، وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى مبنى الدار وأماكن إقامة الأيتام، كما نجحت في إنقاذ كميات كبيرة من محتويات المخزن.

وتبين أن المخزن كان يضم عددًا من المراتب القديمة وملابس التبرعات وبعض الأدوات والأثاث، فيما تعاملت قوات الحماية المدنية مع النيران بكفاءة، وأجرت عمليات التبريد اللازمة للتأكد من عدم تجدد الحريق أو تصاعد أدخنة قد تؤثر على سلامة الموجودين.

وانتهت أعمال الإطفاء والسيطرة على الحريق بشكل كامل، دون تسجيل أي إصابات بين الأطفال المقيمين بالدار أو المواطنين، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المكان.

وفي الوقت نفسه، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، وتم تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على أسبابه وملابساته، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، تمهيدًا لبدء التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.