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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هناء الشوربجي لصدى البلد: محمد صبحي في منزله وبصحة جيدة

محمد صبحي
محمد صبحي
أحمد البهى

كشفت الفنانة هناء الشوربجي تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي، بعد خروجه من المستشفي. 

وقالت هناء الشوربجي في تصريحات خاصة لصدي البلد: انها تواصلت مع الفنان الكبير محمد صبحي منذ ما يقرب من ساعة، وهو في منزله وبصحة جيدة وحالته مستقرة. 

 

محمد صبحي يكشف عن سعادته بالحصول على جائزة الدولة التقديرية

من ناحية أخرى أعرب الفنان محمد صبحي عن امتنانه عقب فوزه بجائزة الدولة التقديرية لعام 2026 في مجال الفنون، موجهًا الشكر إلى الجهات التي رشحته لنيل الجائزة، وذلك بعد إعلان النتائج خلال المؤتمر الذي عقده المجلس الأعلى للثقافة.

ونشر محمد صبحي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رسالة قال فيها: “كل الشكر والاحترام والتقدير للدولة، ولنقابة المهن التمثيلية، وجامعة القاهرة على ترشيحهم.”

وجاء إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2026 خلال مؤتمر عقده المجلس الأعلى للثقافة، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، حيث أكد أن جوائز الدولة تعد من أرفع أوسمة التكريم التي تمنحها الدولة للمبدعين والباحثين، تقديرًا لإسهاماتهم في دعم الحياة الثقافية والفكرية والعلمية.

محمد صبحي هناء الشوربجي الفنان محمد صبحي

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