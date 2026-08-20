قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعدما أدانته مصر.. ما هو المشروع الاستيطاني E1 ولماذا يمثل خطرًا على الدولة الفلسطينية؟
رئيس وزراء قطر: وقعنا 4 اتفاقيات في عدة مجالات لتوسيع التعاون مع مصر
خد بالك| حظر أشهر أدوية القولون العصبي والجهاز الهضمي.. تعرف عليها
الخميس المقبل إجازة رسمية بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف
وزير الخارجية: أمن وحوكمة البحر الأحمر مسئولية الدول المشاطئة.. ولا مساس بحرية الملاحة
وزير الخارجية: لا يمكن السماح بالمساس بأمن باب المندب والبحر الأحمر
بعد أنباء زيادة الأسعار 35% .. أول رد رسمي من «القومي للاتصالات»
بالأسماء .. محافظ الشرقية يصدر قرارًا بإعادة توزيع 8 قيادات وعاملين بالديوان العام
المنوفية تستيقظ على حادث أليم.. تفاصيل مصرع 3 أشخاص وإصابة 17 أخرين في انقلاب سيارة عمال على طريق كفر داود – السادات
بعد شكوى على «فيسبوك» .. تحرّك فوري لوقف تسريب الصرف خلف عمارات «أكا» بالغردقة
محمد صبحي يغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات دورية
بعد وصولها لـ100 جنيه شهريًا.. هجوم برلماني بسبب زيادة رسوم خدمة العملاء بفواتير الكهرباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر حسين يزور منزل عبدالحليم حافظ

تامر حسين
تامر حسين
أحمد البهى

نشر الفنان والشاعر تامر حسين، صورا أثناء زيارته إلى منزل العندليب عبد الحليم حافظ. 

وعلق تامر حسين على الصور قائلًا: "النهارده تشرفت بزيارة منزل أسطورة من أساطير الفن المصري والعربي، اللي أثر فيا فيًا وأدبيا بفنه الصادق وسيرته اللي عمرها أطول من عمره، الملهم عبدالحليم حافظ". 

وكان قد أكد الشاعر الغنائي تامر حسين أنه يفضل عدم الحديث عن أزماته الشخصية أمام الجمهور، مشيرًا إلى أنه يحرص دائمًا على إدارة مشكلاته بنفسه والتركيز على نجاحاته وأعماله الفنية.
 

وقال تامر حسين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" على قناة "موردن"، إنه يتعامل مع الأزمات بقوة وليس بضعف، مضيفًا: "مشاكلي بعرف أديرها كويس بقوة مش بضعف، ومش بحب أشغل الجمهور بالحاجات دي، أنا عايز أتكلم عن نجاحي وتعبي في السنة".

وأضاف أن الصمت يكون الحل الأفضل في كثير من الأحيان، موضحًا: "أنا كفيل بمشاكلي، وأحيانًا السكوت من ذهب. ربنا أنعم علينا كفنانين بالعقل والصبر والحكمة على قد ما نقدر نتجنب الشبهات والقيل والقال".
 

وعن تعاونه مع الفنان تامر عاشور، أعرب تامر حسين عن اعتزازه بالعمل معه، مؤكدًا أنه يمتلك مشروعًا فنيًا خاصًا يميزه عن غيره.

وقال: "أنا متشرف إني بشتغل مع فنان زي تامر عاشور، محترم وصديق عمري، وعنده مشروع فني مستقل ومش شبه حد، وبينزل في أي وقت وبيختار كلماته بتأني جدًا".
 

وأشار إلى النجاح الذي حققته أغنية "ولاد الحلال"، لافتًا إلى أنها أصبحت من الأغاني الرائجة عبر تطبيق "تيك توك"، متوقعًا أن تحقق انتشارًا أكبر مع تقديمها في الحفلات والغناء المباشر.

وأضاف: "ربنا يوفق الجميع، كل واحد حر في فرحته ونجاحه، الفكرة إنك تبقى مكتفي نفسيًا، ومفيش الأوحد في الصناعة".

الفنان والشاعر تامر حسين الشاعر تامر حسين عبد الحليم حافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة عبدالكريم

هذا ما أريده.. ماذا قال مدرب برشلونة عن حمزة عبد الكريم بعد مواجهة الأهلي؟

تقليل الاغتراب

متاح الآن.. سجل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر هذا الرابط

مشغولات ذهبية

ارتفاعات قوية في سعر الذهب.. وهذه قيمة الجنيه الآن بمصر

حمزة عبدالكريم

معلش قول تاني كدة.. موقف محرج لمذيع أون سبورت أثناء لقاء حمزة عبد الكريم

امام عاشور

علامات استفهام.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور بعد تمسك كونيا سبور بضمه

أسعار الدواجن

صعود تدريجي.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس بالأسواق

الدولار

في 5 بنوك.. أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه

حالة الطقس

«الحر راجع النهارده وبكرة».. الأرصاد تحذر من موجة حر جديدة تبدأ الجمعة

ترشيحاتنا

جيتور تى 1 موديل 2027

مليون و 730 ألف جنيه .. «جيتور تى 1» موديل 2027 تباع بهذه المواصفات

ساوايست اس 09 موديل 2027

مواصفات ساوايست اس 09 موديل 2027 الجديدة.. صور وأسعار

إطارات السيارات

7 أخطاء شائعة تدمر إطارات سيارتك الجديدة دون أن تشعر

بالصور

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

جامعة كيان
جامعة كيان
جامعة كيان

3 أيام راحة.. إجازة المولد النبوي2026 للموظفين والبنوك رسمياً

اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026

طريقة عمل شوربة الطماطم الإسبانية

طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.

التهابات الرحم.. أعراض لا تتجاهليها تنذرك بالإصابة

التهابات الرحم
التهابات الرحم
التهابات الرحم

فيديو

جامعة كيان

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد