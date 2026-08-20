تامر حسين يزور منزل عبدالحليم حافظ

نشر الفنان والشاعر تامر حسين، صورا أثناء زيارته إلى منزل العندليب عبد الحليم حافظ.

وعلق تامر حسين على الصور قائلًا: "النهارده تشرفت بزيارة منزل أسطورة من أساطير الفن المصري والعربي، اللي أثر فيا فيًا وأدبيا بفنه الصادق وسيرته اللي عمرها أطول من عمره، الملهم عبدالحليم حافظ".





وكان قد أكد الشاعر الغنائي تامر حسين أنه يفضل عدم الحديث عن أزماته الشخصية أمام الجمهور، مشيرًا إلى أنه يحرص دائمًا على إدارة مشكلاته بنفسه والتركيز على نجاحاته وأعماله الفنية.



وقال تامر حسين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" على قناة "موردن"، إنه يتعامل مع الأزمات بقوة وليس بضعف، مضيفًا: "مشاكلي بعرف أديرها كويس بقوة مش بضعف، ومش بحب أشغل الجمهور بالحاجات دي، أنا عايز أتكلم عن نجاحي وتعبي في السنة".

وأضاف أن الصمت يكون الحل الأفضل في كثير من الأحيان، موضحًا: "أنا كفيل بمشاكلي، وأحيانًا السكوت من ذهب. ربنا أنعم علينا كفنانين بالعقل والصبر والحكمة على قد ما نقدر نتجنب الشبهات والقيل والقال".



وعن تعاونه مع الفنان تامر عاشور، أعرب تامر حسين عن اعتزازه بالعمل معه، مؤكدًا أنه يمتلك مشروعًا فنيًا خاصًا يميزه عن غيره.

وقال: "أنا متشرف إني بشتغل مع فنان زي تامر عاشور، محترم وصديق عمري، وعنده مشروع فني مستقل ومش شبه حد، وبينزل في أي وقت وبيختار كلماته بتأني جدًا".



وأشار إلى النجاح الذي حققته أغنية "ولاد الحلال"، لافتًا إلى أنها أصبحت من الأغاني الرائجة عبر تطبيق "تيك توك"، متوقعًا أن تحقق انتشارًا أكبر مع تقديمها في الحفلات والغناء المباشر.

وأضاف: "ربنا يوفق الجميع، كل واحد حر في فرحته ونجاحه، الفكرة إنك تبقى مكتفي نفسيًا، ومفيش الأوحد في الصناعة".