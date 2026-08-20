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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

خلال لقائه الشيوي وفهمي.. «قنصوة» يتابع ملفات العمل المسرحي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
أحمد البهى

التقى الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، الدكتور أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح، والفنان إيهاب فهمي، رئيس البيت الفني للمسرح، لمتابعة عدد من ملفات العمل المسرحي، والوقوف على مستجدات الأنشطة والعروض المسرحية وخطط العمل خلال الفترة المقبلة، في إطار حرص الوزارة على دعم الحركة المسرحية المصرية وتطوير منظومة العمل بالبيت الفني للمسرح، وتعزيز دوره في تقديم عروض فنية متميزة تسهم في بناء الوعي والارتقاء بالذائقة الفنية لدى الجمهور.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح، رؤيته التنفيذية للقطاع والجهات التابعة له خلال الفترة المقبلة، إلى جانب ترتيبات افتتاح مشروع «مسرح مصر» بشارع عماد الدين في وسط القاهرة، عقب الانتهاء من أعمال الإنشاء والتجهيز، فضلًا عن استعراض خطة متكاملة لتطوير المسرح الجامعي، بالتعاون بين وزارتي الثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أهمية المسرح باعتباره أحد الأدوات الفاعلة في رفع مستوى الفكر والوعي لدى المواطن، مشددًا على ضرورة تقديم عروض مسرحية جادة وهادفة تسهم في بناء الإنسان وتعزيز هويته الوطنية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو بناء الإنسان المصري والاستثمار في وعيه وقدراته.

ووجّه وزير الثقافة بوضع برنامج متكامل لافتتاح مشروع "مسرح مصر"، بما يعكس أهمية المشروع ودوره في إثراء الحركة المسرحية، كما وجّه بتشكيل مجموعة عمل تنفيذية تضم المتخصصين من وزارتي الثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي، لوضع آليات تنفيذ مشروع تطوير المسرح الجامعي، مؤكدًا أهمية هذا المشروع في دعم الأنشطة الإبداعية لطلاب الجامعات، وربط الشباب بمجتمعاتهم وقضاياهم، والتعرف على اهتمامات الأجيال الجديدة وأفكارها وتطلعاتها.

وفي السياق ذاته، استعرض الفنان إيهاب فهمي، رئيس البيت الفني للمسرح، خطة العروض المسرحية للفرق التابعة للبيت، والتي تضم أكثر من 60 عرضًا مسرحيًا، ما بين إنتاج وإعادة إنتاج، تُقدَّم على المسارح التابعة للبيت في القاهرة والإسكندرية، إلى جانب الاستعداد لإطلاق المرحلة السابعة من مشروع "مسرح المواجهة والتجوال".

كما استعرض رئيس البيت الفني للمسرح مقترح المشروع الثقافي القومي لـ"مسرحة التاريخ المصري القديم"، والذي يستهدف تقديم إنتاجات مسرحية تتناول محطات من التاريخ المصري القديم، بما يسهم في بناء الوعي وتعزيز الهوية الوطنية وربط الأجيال الجديدة بتاريخ وطنها وحضارته.

وفي هذا الشأن، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أهمية الدور الذي يقوم به البيت الفني للمسرح في تقديم عروض مسرحية تسهم في بناء الوعي والارتقاء بالذائقة الفنية، مشددًا على ضرورة التعاون والتنسيق مع مختلف الشركاء لإطلاق المرحلة السابعة من مشروع "مسرح المواجهة والتجوال"، بما يضمن وصول العروض المسرحية إلى أبعد نقطة ممكنة على مستوى الجمهورية، تحقيقًا لمبدأ العدالة الثقافية وإتاحة الحق في المعرفة والفنون لجميع المواطنين.

ووجّه وزير الثقافة بإعداد تصور متكامل لمشروع "مسرحة التاريخ المصري القديم"، يشمل آليات التنفيذ، ومحاور المحتوى الفني والتاريخي، وخطة الإنتاج والعرض، بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية والمتخصصين في مجالات التاريخ والآثار والفنون، بما يضمن تقديم أعمال مسرحية تستند إلى الحقائق التاريخية وتُسهم في تعريف الأجيال الجديدة بتاريخ وطنها وحضارته، وتعزيز الوعي والهوية الوطنية.

الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير الثقافة أيمن الشيوي

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