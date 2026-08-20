«صدى البلد» يُكرّم مروة عبدالمنعم عن دورها في مسرحية سما

حلّت الفنانة مروة عبد المنعم ضيفة علي موقع صدى البلد، أمس، لتكريمها عن دورها في مسرحية سما.

وحصلت مروة عبد المنعم على حائزة أفضل ممثلة من المهرجان القومي للمسرح عن دورها في مسرحية سما، كما حظت على إشادات نقدية وجماهيرية عديدة بسبب أدائها في المسرحية.

وخلال الندوة تحدثت مروة عبد المنعم عن تفاصيل دورها، ورد فعلها عقب حصولها على الجائزة، كما كشفت سر ابتعادها عن السينما والتليفزيون.

مسرحية سما ، من تأليف سونيا بوماد ، ومن إخراج أيمن مصطفي.

وكان آخر أعمال مروة عبد المنعم المسلسل الإذاعي "سنة أولي رمضان" من تأليف خالد سالم و إخراج دعاء حسنين.



وشارك مروة عبد المنعم في البطولة كل من أحمد التهامي وأبو الليف .