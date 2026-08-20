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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شريف منير: فخور بحفل مهرجان القلعة وانتظروا مفاجآت جديدة

النجم شريف منير
النجم شريف منير
أوركيد سامي

أعرب الفنان شريف منير عن سعادته وفخره بالمشاركة في فعاليات مهرجان القلعة الدولي، مؤكدًا أن الحفل يمثل فرصة جديدة للقاء الجمهور بعد حفله الأخير بدار الأوبرا المصرية.

وقال النجم  شريف منير في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»: «سعيد وفخور بحفلتي في مهرجان القلعة الدولي، وسعيد إني بلتقي بالجمهور للمرة الثانية بعد حفلتي في دار الأوبرا المصرية. بشكر الجمهور وسعيد جدًا بتفاعلهم خلال الحفل».

وتحدث شريف منير عن فرقة «نوستالجيا»، موضحًا أن الاسم يعبر عن الحنين إلى الماضي، وهو ما يتماشى مع طبيعة الموسيقى التي تقدمها الفرقة.

وأضاف: «سميت الفرقة نوستالجيا، ومعناها الحنين للماضي، لأننا دايمًا بنحرص على إعادة إحياء الأغاني القديمة وتقديمها بشكل مميز ومختلف، وهي الأغاني اللي كل جمهور بيحبها وكل الناس بتحبها».

وكشف شريف منير عن استعداده لتقديم المزيد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة، قائلًا: «استنونا، واستنوني في حفلات كتير وأعمال كتير».

وعن علاقته بالموسيقى والدرامز، أوضح شريف منير أنه عشق الموسيقى منذ طفولته، وكان شغوفًا بالدرامز، لكنه ابتعد عن المجال الموسيقي لفترة بسبب انشغاله بالتمثيل.

وتابع: «من طفولتي وأنا بحب المزيكا، وحبيت الدرامز من وأنا صغير. ابتعدت عن الموسيقى والدرامز فترة بسبب انشغالي بالتمثيل، وبعد كده رجعت للموسيقى والدرامز، وحسيت إني افتقدتهم».

واختتم شريف منير حديثه بالتأكيد على أنه يسعى خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق التوازن بين مشروعاته الموسيقية والتمثيل، قائلًا إنه سيعمل على الجمع بين الموسيقى والدرامز وفرقة «نوستالجيا» من ناحية، والتمثيل من ناحية أخرى.

شريف منير اخبار الفن نجوم الفن

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