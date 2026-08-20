تامر فراج لـ«صدى البلد»: «ضربة موت» تجربة مختلفة.. والمايكرو دراما تحدٍ (فيديو) (حوار)

يواصل الفنان تامر فراج خطواته الفنية من خلال مسلسل «ضربة موت»، الذي ينتمي إلى نوعية أعمال المايكرو دراما.

ويخوض فراج من خلال العمل تجربة مختلفة، حيث يجسد لأول مرة شخصية مدرب فنون قتالية، وهي شخصية ترتبط بجانب من حياته السابقة، إذ سبق له العمل كمدرب للفنون القتالية.

وفي حوار خاص مع موقع «صدى البلد»، كشف تامر فراج تفاصيل تجربته في «ضربة موت»، وتحدث عن طبيعة المايكرو دراما، وكواليس الشخصية التي يقدمها، إلى جانب بداية حلمه بالتمثيل وحلمه القديم بأن يصبح مرشدًا سياحيًا.

في البداية.. حدثنا عن مسلسل «ضربة موت» وتجربتك في المايكرو دراما؟

مسلسل «ضربة موت» تجربة مختلفة بالنسبة لي، وتجربة المايكرو دراما في حد ذاتها كانت تحديًا، لأن الفكرة الأساسية هي أن توصل رسالة الحلقة في وقت قصير، وهذا كان تحديًا كبيرًا بالنسبة لنا، لكن في النهاية كانت تجربة مختلفة ومميزة وسعيد جدًا بالمشاركة فيها.

ما تفاصيل الشخصية التي تقدمها في «ضربة موت»؟

أقدم شخصية مدرب فنون قتالية، وهذه أول مرة أجسد فيها هذه الشخصية في عمل فني، والمفاجأة أن الشخصية قريبة مني بشكل كبير، لأنني في فترة من الفترات كنت بالفعل مدرب فنون قتالية، ولذلك كان عندي ارتباط خاص بالشخصية.

هل انتهيت من تصوير المسلسل؟ ومتى سيتم عرضه؟

نعم، انتهيت من تصوير المسلسل.

كيف كانت كواليس العمل مع فريق وصناع «ضربة موت»؟

أنا سعيد جدًا بالعمل مع كل طاقم العمل، ومع صناع المسلسل والأبطال، وكانت تجربة جميلة ومختلفة، وأتمنى أن يظهر العمل بالشكل الذي يليق به ويحقق النجاح.

متى بدأ حلمك بأن تصبح ممثلًا؟

منذ صغري وأنا أحلم أن أكون ممثلا، وكنت أمثل كثيرا مع أهلي في البيت، وكان التمثيل بالنسبة لي شيئا أحبه جدًا من الطفولة.

هل كان لديك حلم آخر بعيدًا عن التمثيل؟

نعم، كان لدي حلم أن أكون مرشدا سياحيا، لكن التمثيل أخذني من هذا الحلم، وجعلني أبتعد عن فكرة أن أكون مرشدا سياحيا وأتجه لتحقيق حلمي في التمثيل.

وماذا تتمنى لمسلسل «ضربة موت»؟

أتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور، وأن تكون الشخصية التي أقدمها مفاجأة لهم، وأنا سعيد جدًا بالتجربة وبالعمل مع كل صناع وأبطال المسلسل.

https://youtube.com/shorts/imS4b5O1_Ng?si=Oi-qpYtVGUCYcYhv