يلا ساحل.. تعرف على تفاصيل وأسعار تذاكر حفل تامر عاشور وأليسا

يستعد كل من الفنانة اللبنانية إليسا والفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائى مشترك يوم الجمعة 21 أغسطس، على مسرح U Arena بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات «يلا ساحل» لصيف 2026.

تترواح أسعار التذاكر بين ، ال 1000 جنيه للفئة العادية ، الي 1700 و2000 و 3500 ، 5000 و6000 جنيه للفئات الأخرى.

فيما يبلغ سعر الطاولة التى تستوعب من 6 إلى 8 أفراد نحو 75 ألف جنيه، بينما يصل سعر طاولة الـVIP التى تستوعب من 8 إلى 10 أفراد إلى 150 ألف جنيه.

ويأتي الحفل ضمن برنامج فعاليات «يلا ساحل» بمدينة العلمين الجديدة، الذي يشهد خلال موسم صيف 2026 مشاركة عدد من أبرز نجوم الغناء، في إطار الحراك الفني والترفيهي الذي تشهده المدينة خلال شهر أغسطس.



ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة مع اجتماع إليسا وتامر عاشور في ليلة غنائية واحدة، تجمع بين الرومانسية والإحساس والأغاني التي حققت نجاحًا واسعًا لدى الجمهور.