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محمد صبحي يغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات دورية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد صبحي يغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات دورية

محمد صبحي
محمد صبحي
أحمد البهى

غادر الفنان محمد صبحي المستشفي، وذلك بعد اجراءه فحوصات دورية علي مدار الايام الماضية. 

وكان قد نفي مصدر مقرب من الفنان محمد صبحي ما تردد حول دخوله العناية المركزة، إثر تعرضه إلى وعكة صحية. 

وأوضح المصدر أن حالة الفنان القدير محمد صبحي مستقرة، ولكنه يقيم فى المستشفي من اجل إجراء فحوصات طبية يجريها بشكل دوري كل 3 أشهر. 

وتابع المصدر، أن بناء علي نتيجة الفحوصات سيحدد الطبيب اذا ما كان محمد صبحي سيغادر المستشفي أو اليوم أو خلال الساعات القادمة.

وشدد المصدر أن محمد صبحي بخير وحالته الصحية مستقرة للغاية.

محمد صبحي يكشف عن سعادته بالحصول على جائزة الدولة التقديرية

من ناحية أخرى أعرب الفنان محمد صبحي عن امتنانه عقب فوزه بجائزة الدولة التقديرية لعام 2026 في مجال الفنون، موجهًا الشكر إلى الجهات التي رشحته لنيل الجائزة، وذلك بعد إعلان النتائج خلال المؤتمر الذي عقده المجلس الأعلى للثقافة.

ونشر محمد صبحي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رسالة قال فيها: “كل الشكر والاحترام والتقدير للدولة، ولنقابة المهن التمثيلية، وجامعة القاهرة على ترشيحهم.”

وجاء إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2026 خلال مؤتمر عقده المجلس الأعلى للثقافة، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، حيث أكد أن جوائز الدولة تعد من أرفع أوسمة التكريم التي تمنحها الدولة للمبدعين والباحثين، تقديرًا لإسهاماتهم في دعم الحياة الثقافية والفكرية والعلمية.

الفنان محمد صبحي محمد صبحي الفنان القدير محمد صبحي

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