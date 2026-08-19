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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن أول عشرة أفلام في دورته التاسعة

مهرجان الجونة
مهرجان الجونة
محمد نبيل

أعلن مهرجان الجونة السينمائي اليوم عن أول عشرة أفلام تم اختيارها للمشاركة في دورته التاسعة، المقرر إقامتها في الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر/تشرين الأول 2026، مقدمًا لمحة أولى عن برنامج يحتفي بأعمال جريئة لمخرجين بارزين وآخرين صاعدين، وحظيت بإشادات نقدية واسعة.

في دورته التاسعة، يرسّخ مهرجان الجونة السينمائي مكانته كملتقى رئيسي للسينما العالمية، موسعًا آفاق الجمهور والعاملين في صناعة السينما على حد سواء، وموفرًا مساحة لصناع الأفلام من مختلف أنحاء العالم للالتقاء والتواصل.

وبهذة المناسبة، يقول أندرو محسن، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي: "تتواصل هذه الأفلام العشرة مع بعضها البعض من خلال العائلة والهوية. بدأ العمل على هذه الاختيارات مبكرًا جدًا من خلال فريق البرمجة الذي تابع عن قرب أبرز أفلام السنة، وننتظر باهتمام ردود فعل الجمهور."

وتضم قائمة الأفلام العشرة الأولى المُعلن عنها:

أرض الأجداد | FATHERLAND
المخرج بافل بافليكوفسكي| بولندا، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا | الألمانية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية | 82 دقيقة
من مخرج فيلمي "إيدا" (2013) و "حرب باردة" الذي عرض في مهرجان الجونة عام 2017، يأتي هذا البورتريه عن الهوية والعائلة والحب والشعور بالذنب، وسط اضطرابات أوروبا ما بعد الحرب.
الفيلم حائز على جائزة أفضل مخرج (مناصفة) في مهرجان كان السينمائي
تمسّك بي | HOLD ONTO ME
ميرسيني أريستيدو | الفيلم الطويل الأول | قبرص، الدنمارك، اليونان | اليونانية | 102 دقيقة
تبحث فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا عن والدها الذي انفصلت عنه، والذي بالكاد تعرفه، وتبدأ تدريجيًا في بناء علاقة هشة وغير مثالية معه.
الفيلم حائز على جائزة الجمهور، فئة السينما العالمية والدراما في مهرجان صندانس السينمائي الدولي


حديقة أحلامنا | THE GARDEN WE DREAMED
خواكين ديل باسو | المكسيك | الإسبانية، الكريولية الهايتية | 102 دقيقةتستقر عائلة هايتية تسعى إلى مستقبل أفضل في غابة مكسيكية تشكلت بفعل قطع الأشجار بصورة غير قانونية، لتجد لحظات هشة من الحب والصمود وسط واقع متشظٍ.
الفيلم حائز على جائزة بيزناغا الذهبية لأفضل فيلم إيبرو أمريكي، وجائزة بيزناغا الفضية لأفضل مخرج، وجائزة بيزناغا الفضية  لغوخان تيركي عن أفضل تصوير سينمائي في مهرجان مالاغا السينمائي الدولي. كما شارك في مهرجان برلين السينمائي الدولي.

رسائل صفراء | YELLOW LETTERS
المخرج إلكر تشاتاك | ألمانيا، فرنسا | التركية | 128 دقيقة
تصل علاقة زوجية بين فنان وفنانة بارزين إلى حافة الانهيار، بعدما يضعهما حادث يقع خلال العرض الأول لمسرحيتهما المشتركة في مرمى السياسيين.
الفيلم حائز على جائزة الدب الذهبي بمهرجان برلين السينمائي الدولي

روز | ROSE
ماركوس شلاينزر | النمسا، ألمانيا | الألمانية | 93 دقيقةيتمكن غريب من شق طريقه إلى قرية دمرتها الحرب، مقدمًا نفسه كمزارع جديد مجتهد ومتدين، بينما يخفي خداعًا جريئًا يقع في صميم هويته التي يدّعيها.
الفيلم حائز على جائزة الدب الفضي لأفضل أداء رئيسي (ساندرا هولر) بمهرجان برلين السينمائي الدولي 2026

الضيف | THE GUEST
مادس منغل | الفيلم الطويل الأول | الدنمارك | الدنماركية | 100 دقيقةيجتمع أبوان جديدان للإعلان عن اسم مولودهما، لكن مسارهما يتغير تمامًا عندما تظهر والدة الأب المنفصلة عنه دون سابق إنذار.
الفيلم حائز على جائزة أفضل مخرج وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي

طبيب أمريكي | AMERICAN DOCTOR
بوه سي تينج | الفيلم الطويل الأول | الولايات المتحدة، فلسطين، ماليزيا، قطر، الدنمارك | الإنجليزية، العربية | 93 دقيقة
يدخل ثلاثة أطباء أمريكيين، من خلفيات مختلفة، إلى غزة لإنقاذ الأرواح، ليجدوا أنفسهم يخاطرون بكل شيء لكشف الحقيقة.
بوه سي تينج هي منتجة الفيلم المرشح لجائزة الأوسكار سوبر مان شارع لويس، والمنتج التنفيذي الحائز على جائزة إيمي عن الفيلم الوثائقي "ممارسة: الفيلم" (2024).

الفيلم حائز على جائزة منظمة العفو الدولية وجائزة الجمهور "بيتر وينتونيك" في مهرجان تسالونيكي الدولي للأفلام الوثائقية. كما شارك الفيلم في مهرجان صندانس السينمائي الدولي.

فجأة | ALL OF A SUDDEN
ريوسوكي هاماجوتشي | فرنسا، اليابان، ألمانيا، بلجيكا | الفرنسية، اليابانية | 195 دقيقة
تحاول مديرة دار لرعاية المسنين في ضواحي باريس تطبيق أسلوب رعاية إنساني يُعرف باسم "هيومانتيود" (Humanitude)، وذلك رغم ما تواجهه من معارضة. وتتغير حياتها حين تلتقي بكاتبة مسرحية يابانية مصابة بمرض عضال تُدعى ماري موريساكي.

الفيلم حائز على جائزة أفضل ممثلة، مهرجان كان السينمائي الدولي (مناصفة بين ممثلتي الفيلم فيرجيني إيفيرا، و توا أواكاموتو)

ملكة في البحر | QUEEN AT SEA
لانس هامر| المملكة المتحدة، الولايات المتحدة | الإنجليزية، الفرنسية |121 دقيقة
مع تفاقم الخرف الذي تعاني منه أم، يطرح المرض سؤالًا مستحيلًا: من يقرر ما هو الأفضل لها؟ وتُدفع عائلة إلى ما يتجاوز نقطة الانهيار في هذا الفيلم، من بطولة جولييت بينوش.
الفيلم حائز على جائزة لجنة التحكيم (الدب الفضي)، وجائزة الدب الفضي لأفضل أداء مساعد (توم كورتيناي وآنا كالدر-مارشال) بمهرجان برلين السينمائي الدولي.

من قتل أليكس عودة؟ | WHO KILLED ALEX ODEH؟
ويليام لافي يومانز، جيسون أوزدر | الولايات المتحدة | الإنجليزية، العبرية، العربية | 83 دقيقةبعد أربعة عقود من مقتل الناشط المجتمعي الفلسطيني الأمريكي أليكس عودة إثر تفجير، يعيد صحفي فتح القضية التي ظلت دون حل، ليفتح سجلات دُفنت لعقود والقوى التي تقف وراء عملية اغتيال سياسية لم تُحسم ملابساتها.الفيلم حائز على جائزة لجنة التحكيم للتميز الصحفي وجائزة المنتجين للأفلام الغير روائية بمهرجان صندانس السينمائي الدولي 2026


ومن المقرر الإعلان عن المزيد من الأفلام والفعاليات ضمن برنامج المهرجان خلال الأسابيع المقبلة.

مهرجان الجونة السينمائي:
أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

مهرجان الجونة الجونة مهرجان الجونة السينمائي

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