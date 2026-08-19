راغب علامة: السوشيال ميديا هي صوت لأي حاقد

كشف الفنان راغب علامة عن رأيه فى السوشيال ميديا، والشائعات التى تلاحق عائلته من خلالها.

وقال راغب علامة، فى تصريحات تليفزيونية: “السوشيال ميديا هي صوت لأي حاقد، يا جبل ما يهزك ريح، أنا وعائلتي آخر همنا”.

وأضاف: “لما سألت أولادي إنتوا زعلانين من الكلام اللي على السوشيال ميديا؟ قالوا لي كبر دماغك، هما اللي مضايقين”.

زيارة راغب علامة لسوريا:

عاد الفنان اللبناني راغب علامة إلى سوريا، في زيارة حملت له الكثير من المشاعر والذكريات، بالتزامن مع إحيائه حفلاً خاصاً هناك، حيث تحدث عن الاستقبال الذي حظي به، مؤكداً أن اللقاء مع الجمهور السوري أعاد إليه إحساساً بالحب والاشتياق المتبادل.

وعقب زيارته، وجّه راغب علامة رسالة إلى الشعب السوري عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أرفقها بمقطع فيديو وثّق جانباً من رحلته وأجواء غنائه في سوريا.

وقال راغب في رسالته: «شكراً حبيبتي سوريا. كأنو الشعب السوري كان مخبّيلي ١٥ سنة حب بعد غياب.. وعبّر عنه كلّه بزيارة وحدة»، معبّراً عن امتنانه للمشاعر التي لمسها خلال وجوده في البلاد.

وأشار الفنان اللبناني راغب علامة إلى أن إحساس الاشتياق لم يكن مقتصراً على الحفل، بل شعر به خلال تنقله في عدد من الأماكن، موضحاً: «شفت الاشتياق وين ما رحت، بالشوارع والقهاوي والمطاعم، وحسّيت قديش هالشعب كان ناطر هاللقاء متل ما أنا كمان كنت ناطر».

وأضاف أن تفاعل الجمهور معه كان كفيلاً بتأكيد عمق العلاقة التي تجمعه بالسوريين، مشيراً إلى أن المحبة التي لمسها خلال الزيارة جعلت الكلمات السلبية تفقد تأثيرها، وقال: «وقدام هالجمهور المحب، كلمات السوء ما بيعود إلها سوق».

